Het lievelingseten van Adolf Hitler

Ik kijk zelden naar kook- of bakprogramma’s op tv omdat ik anders in recordtempo voedsel naar binnen ga proppen – tijdens Heel Holland Bakt gaan er hier kilo’s koekjes en chocola doorheen. Maar gisteravond bleef ik toch hangen bij het kookprogramma Plat préféré (lievelingsgerecht) op de Belgische zender Eén.

Het was een aflevering uit een serie die van 2008 tot 2010 op België 1 te zien was – ja, ook daar herhalen ze programma’s in de zomer – waarin de gelauwerde Vlaamse tv-kok Jeroen Meus op locatie het lievelingsgerecht kookt van overleden beroemdheden als Jimi Hendrix, Roald Dahl en Maria Callas. Gisteravond was Jacques Brel aan de beurt, in Brussel, en zijn lievelingsgerecht was mosselen met friet. Ik stak er veel van op.

Bijvoorbeeld dat de beste mosselen uit Nederland komen, uit Yerseke, dat de beste friet 13 mm dik is, én dat friet zoveel vet bevat dat je het eigenlijk maar één keer per week moet eten – hartstikke goed allemaal. Maar ik dacht ook: waarom moet Jacques Brel hier nou weer aan zijn haren bij gesleept worden? Je kunt toch ook ‘gewoon’ laten zien hoe je friet en mosselen maakt, zonder daarbij een beroemdheid te hoeven opgraven?

Ik dacht ook meteen: welk programma zal er op dit format gevolgd zijn? Vlamingen die opeten wat Elvis op een dag at, drinken wat Jacques Brel op een avond dronk? Of bekende Vlamingen die andere bekende Vlamingen opeten?

Want dat is natuurlijk wel een beetje hoe het meestal gaat met televisieformats: vroeg of laat escaleren ze.

Sterker nog, het escaleerde al, met Plat préféré. Meus had in 2008 namelijk ook een aflevering in de reeks gemaakt waarin hij het lievelingsgerecht van Adolf Hitler kookte – forel met botersaus – op locatie bij het Adelaarsnest, serieus!

Maar die uitzending werd schielijk geschrapt na een storm van protest dat Hitler toch écht niet in het rijtje van mensen als Freddie Mercury, Astrid Lindgren en Bob Marley hoorde. Het leverde een legendarische krantenkop op in Trouw: ‘Geen boter bij de vis voor Hitler’.

Werden tv-ideeën maar vaker geschrapt, denk ik geregeld. Er zijn alleen deze week al genoeg die best gek zijn, maar toch gewoon worden uitgezonden.

Zoals een serie op RTL4 waarin mensen met elkaar trouwen die elkaar daarvoor nog nooit gezien hebben (Married at first sight), eentje op TLC waarin een huidarts emmers pus als havermout uit dikke puisten drukt (dr. Pimple Popper), of een wedstrijd op RTL5 wie het slechtst kan autorijden (De slechtste chauffeur van Nederland) – om maar het topje van de ijsberg te noemen. Daarbij vergeleken zou je het lievelingsgerecht van Adolf Hitler bijna door de vingers zien.

Survival op de hei

Ik vraag me geregeld af waar het stopt. Of er ooit een format komt waarvan zelfs programmamakers zeggen: dit kan écht niet jongens.

Vooralsnog lijkt de grens nog lang niet bereikt. Zo zag ik een aankondiging voor komend seizoen van een programma bij SBS waarin voormalig advocaat Bram Moszkowicz en Rachel Hazes al wandelend en pratend schapen gaan hoeden.

Ik dacht meteen aan een Expeditie Robinson-achtig vervolg waarin Bram en Rachel op de Drentse heide moeten zien te overleven met hun kudde als enige voedsel. Of een Masterchef-variant waarin Bram en Rachel het lievelingsgerecht van Ruud Lubbers moeten maken, met Erica Terpstra en Hans Wiegel als juryleden en Jort Kelder als presentator. Maar laat ik dat soort dingen nou maar niet hardop zeggen.

Voor je het weet is het volgend seizoen op de buis.

vervangt deze week Arjen Fortuin.