Gamegigant Ubisoft kraakt onder machocultuur en wangedrag

Het belangrijkste gamebedrijf van Europa beeft. Al twee maanden regent het onthullingen over de giftige werkcultuur van Ubisoft, lang de trots van gamend Frankrijk. Bij de maker van onder meer de Assassin’s Creed-serie heerst een ‘disputencultuur’, schrijft de Franse krant Libération, van seksuele intimidatie en pestgedrag.

Het ‘interne onderzoek’ dat het bedrijf de afgelopen maand instelde – plus de druk van media en fans – heeft geleid tot een leegloop aan de top van het bedrijf. De eerste golf van ontslagen begin juli zorgde echter niet voor minder druk. Pogingen om gewoon weer te adverteren leidden vrijwel onmiddellijk tot boze reacties op sociale media: ‘We laten jullie de situatie niet wegmoffelen’.

Zo blijft weinig over van het mooie jaar waarop Ubisoft had gehoopt. Het Franse bedrijf, met een omzet van jaarlijks 1,5 miljard euro en filialen in dertig landen, zou na een kwakkelend 2019 eindelijk weer met spectaculaire titels komen. Maar tijdens een golf van #MeToo-verhalen in juni viel opeens de naam van Ubisoft PR-chef Stone Chin. Chin ontkende alle aantijgingen, maar werd later door het bedrijf ontslagen om redenen die volgens hem te maken hadden met zijn „onrespectvolle managementstijl”.

Golf van klachten

Na de aanklacht tegen Chin was het hek van de dam. Veelal voormalige werknemers van Ubisoft traden naar voren in Libèration, waar zij hun verhaal deden over geïnstitutionaliseerd pestgedrag, ongepaste toenaderingen van managers, en wat het bedrijf intern ‘sfeerintimidatie’ noemt, zoals de constante aanwezigheid van porno op de werkvloer. De afdeling Personeel & Organisatie zou vooral bestaan om klachten in de doofpot te stoppen.

Bestuursvoorzitter Yves Guillemot heeft inmiddels zijn excuses aangeboden omdat het bedrijf „niet de veilige werkomgeving kon bieden” die het zou willen, en heeft veranderingen beloofd. Guillemot, die het bedrijf in 1986 met zijn vier broers oprichtte, is al dertig jaar in functie.

Hoewel geen enkele aantijging aan Guillemot gericht is, is de situatie ook voor hem netelig. De meeste vingers wezen naar zijn inmiddels opgestapte creatief directeur Serge Hascoët. Die werkte ooit aan het eerste succes van Ubisoft, de cartooneske gamereeks Rayman (1995-2015), en werd creatief verantwoordelijk rond de uitgave van het eerste deel van de beeldbepalende historische speeltuin Assassin’s Creed (2007). Dankzij Hascoët werd Assassin’s Creed de blauwdruk voor de ‘Ubisoft-stijl’: grote en vrij te verkennen werelden die tot in de details zijn ontworpen. Verspreid door deze werelden liggen niet alleen verhaalmissies, maar ook kleinere activiteiten.

Macho nodig

Dit type werd snel een standaard en de meeste blockbusters van de afgelopen tien jaar hebben iets van de Ubisoft-stijl. Maar het bedrijf werd ingehaald door meer innovatieve concurrenten en zag zijn reputatie langzaam afglijden. Met Assassin’s Creed: Odyssey (2018), waarin spelers voor het eerst konden kiezen om een man of een vrouw te spelen, hoopte het zich te herpakken. Het werd een succes, al vroegen sommige gamers zich af of de vrouwelijke Kassandra niet meer op een echte hoofdpersoon leek dan de mannelijke Alexios.

Die indruk blijkt niet verkeerd. De makers van Odyssey, Ubisoft Quebec, wilden Kassandra als hoofdpersoon. Maar volgens de goed ingevoerde journalist Jason Schreier dwong Hascoët het team een mannelijk alternatief voor de vrouwelijke hoofdpersoon toe te voegen. Hij vond dat games altijd een mannelijke macho aan het hoofd moesten hebben.

Hascoët mengde zich regelmatig in projecten met vrouwelijke hoofdpersonages en zou zijn macht vaak hebben gebruikt om nieuwe projecten die hij niet leuk vond in de kiem te smoren. Ook hield hij vergaderingen in stripclubs, zette personeel onder druk om veel te drinken en deelde wietbrownies uit zonder te zeggen dat er drugs in zaten, aldus Schreier. Klachten werden routineus afgewimpeld door P&O.

Na weken van druk verlieten Hascoët en vicepresident Maxime Béland het bedrijf. Hascoëts rechterhand Tommy François werd vorige week ontslagen. Het grotere onderzoek, benadrukt Ubisoft, is nog niet afgerond.