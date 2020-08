Door televisiedrama heen leren over de huizenmarkt in Los Angeles

Soms is een realityserie alleen maar drama, rivaliteit, elkaar met zoveel mogelijk wijn begooien en niks meer. Maar soms, als je goed kijkt, leer je toch iets over een bepaald beroep. Neem Netflix’s Selling Sunset, waarvan vrijdag het derde seizoen in première gaat. Op het eerste gezicht lijkt het een variant op The Hills (MTV), maar dan in een luxe makelaarskantoor dat net zo goed door kan als modellenbureau. Maar stiekem is de show een lesje huizen verkopen in één van de meest begeerde luxe huizenmarkten van de wereld: de Hollywood Hills.

The Oppenheim Group op Sunset Boulevard is waar het allemaal gebeurt. Gerund door tweelingbroers Brett en Jason Oppenheim, met hun leger makelaars Christine, Chrishell, Mary, Maya, Heather, Davina en Amanza. Het kantoor bedient het bovenste segment van de rijkste 1% in en buiten de stad. Sterren als Orlando Bloom en Taye Diggs kloppen bij hen aan als ze iets willen (ver)kopen. Natuurlijk gaan de bijna 40 minuten durende afleveringen vooral over de onderlinge concurrentie en ieders relatieperikelen. Maar ondertussen vergaren en behouden ze - soms met moeite - nieuwe cliënten, binden ze zich aan nieuw aanbod op de huizenmarkt en verbouwen en verkopen ze flinke panden. Die gaan zo voor één of twee, maar soms ook voor 20 of zelfs 40 miljoen dollar van de hand.

Dankbaar onderwerp

De belangrijkste onthulling voor echte vastgoedleken is hoeveel makelaars nou verdienen. Ze verdienen namelijk geen salaris is; de commissie over een verkoop is hun brood. Vorig seizoen verdiende The Oppenheimgroup met een huis dat voor 9.75 miljoen dollar werd verkocht 2.5% commissie (243.750 dollar). De ervaring van de agent en diens relatie met het kantoor bepaalt hoeveel ze krijgen. Maar dat er een flink slaatje uit te slaan valt, is duidelijk.

Dat maakt reality en vastgoed zo’n goede mix. “De branche komt met een hoop drama en een emotionele lading. Het gaat voor de makelaars niet alleen om een gebouw, maar het is hun broodwinning én hun levensstijl. Die hangen beide volledig af van een succesvolle verkoop. Verkoop je niets, dan verdien je niets. Competitie met collega’s en stress om je cliënten tevreden te houden, vieren dus hoogtij”, weet makelaar Mary Boylan. Ze is al zestien jaar werkzaam in Los Angeles’ luxe huizenmarkt - ze was bij Sotheby’s betrokken bij de verkoop van landhuizen van beroemde designers als Frank Gehry en Frank Lloyd Wright. Ook was Boylan op een blauwe maandag te zien in een ander realityprogramma over luxe makelaars in de stad; Selling LA.

De inmenging van realitytelevisie biedt ook voordelen voor de kantoren die meewerken. In de loop van de eerste twee seizoenen van Selling Sunset zien we hoe voor 400.000 dollar een landgoed in de heuvels van Hollywood door Jason Oppenheim wordt ontwikkeld tot een waar vrijgezellenparadijs, met parkeerplek voor 15 auto’s, de laatste technische snufjes en zelfs op maat aangepaste stroompalen.

Eind vorig jaar werd het huis voor 35.5 miljoen verkocht, de duurste verkoop voor het bedrijf sinds 2012. De show werd zwaar ingezet om publiciteit te vergaren voor het huis. Dat zij er zelf ook wereldberoemd mee worden, is mooi meegenomen. Want een sterrenstatus helpt de verkoop. Aan de Los Angeles Times vertelde eigenaar Jason Oppenheim dat cliënten ook steeds meer van marketing verwachten. Verkoop moet groot, groter, grootst in de media en op social media. En als je grootste concurrenten het doen, moet je mee. Mauricio Umansky, de eigenaar van The Agency, bijvoorbeeld - die huizen tussen de 2 en 100 miljoen verkoopt in o.a. Hollywood, Bel Air en Malibu. Hij is getrouwd met voormalig kindster Kyle Richards en daardoor een terugkerend gezicht in het populaire programma The Real Housewives of Beverly Hills. Hij bouwde zijn imperium pontificaal voor een miljoenenpubliek op en is inmiddels zelf 42 miljoen dollar waard.

Selling Sunset brengt je zelfs wat slimme trucjes van het verkoopvak bij. Een terugkerende techniek in de Hills is dat je kunt zeggen dat je ‘op een heldere dag de zee kan zien’. Dat komt in werkelijkheid meestal slechts in de maanden februari tot mei voor, en zelfs dan alleen als het net geregend heeft. Dat is dus gewoon “iets wat je zegt”, reageert Boylan. “Elke stad heeft weer eigen pluspunten en in LA is dat natuurlijk de zee.” Voor kijkers van Selling Sunset is het een lesje makelaardij.

Selling Sunset, drie seizoenen van acht aflevering op Netflix.