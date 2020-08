Deuk in Duits imago bij aanpak virus

Terwijl in delen van Duitsland de leerlingen alweer naar school gaan, in sommige gevallen met verplicht mondkapje in de klas, groeit de bezorgdheid dat het land de coronapandemie niet zo goed in de greep heeft als aanvankelijk leek. In Beieren, dat zich graag laat voorstaan op zijn doortastende aanpak, is een ambitieus plan om alle terugkerende vakantiegangers op het virus te testen op een chaos uitgelopen.

Voor het eerst in drie maanden kwam deze week het aantal mensen in Duitsland dat op één dag positief getest is weer boven de 1.200 uit, met woensdag zelfs 1.445. Bij één op de drie nieuwe gevallen gaat het om mensen die terugkomen uit het buitenland – vooral uit Turkije, Bulgarije, Roemenië, Polen en Spanje. Wie uit een risicogebied naar Duitsland komt, moet zich sinds vorige week verplicht laten testen.

Omdat het bij de nieuwe besmettingen grotendeels om verspreide gevallen gaat, en niet meer om grote besmettingshaarden zoals dit voorjaar, is het moeilijk verdere verspreiding in te dammen. Ook bij feesten in familie- en vriendenkring vinden veel besmettingen plaats, volgens minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU).

Zorgelijk is volgens de autoriteiten ook dat de gemiddelde leeftijd van mensen die besmet zijn daalt – tot 34 jaar nu. Omdat jongere mensen over het algemeen mobieler zijn, is het risico dat zij het virus verder verspreiden groter dan bij ouderen.

De zuidelijke deelstaat Beieren moest woensdag erkennen dat 900 mensen die positief getest zijn daarover niet zijn geïnformeerd – waardoor ze het virus mogelijk verder hebben verspreid. De afgelopen weken had minister-president Markus Söder (CSU) zijn deelstaat juist aan de rest van Duitsland ten voorbeeld gesteld. Zo biedt Beieren sinds 30 juli alle terugkeerders uit het buitenland bij de grens gratis een vrijwillige test aan.

Daarbij is onderschat hoeveel werk dat zou opleveren. Van de 60.000 mensen die zich hebben laten testen bij teststations langs snelwegen, bleken er deze week 44.000 meerdere dagen of zelfs weken later nog altijd geen uitslag gekregen te hebben.

Söders belofte dat de testcapaciteit tot ver boven de 200.000 per dag zou worden opgevoerd, was niet goed afgestemd met de uitvoerende instanties. Meestal voert Söder in de media graag het woord over alles wat met corona te maken heeft. Maar de bekendmaking van het slechte nieuws liet hij woensdag over aan zijn minister van Gezondheid.

Zélf meldde Söder een paar uur later dat het allemaal „heel, heel ergerlijk was” en dat hij er een reis naar het noorden van Duitsland voor afzegde. Donderdag zei hij dat de gang van zaken hem speet en dat inmiddels hard wordt gewerkt aan het informeren van iedereen die positief getest is.

Söder werd populairder

Zijn politieke ster was de afgelopen maanden in Duitsland sterk gestegen, door zijn heldere taal en daadkrachtige optreden in de coronacrisis. Dat leidde tot veel speculatie in de media dat hij bij de Bondsdagverkiezingen van najaar 2021 wel eens de kanselierskandidaat van de christen-democraten (CDU en CSU) zou kunnen worden. Meestal is die rol weggelegd voor de leider van de veel grotere zusterpartij CDU. Maar door de coronacrisis is de verkiezing van een nieuwe CDU-leider opgeschoven naar december.

Eén van de kandidaten voor het leiderschap van de CDU, minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen, verspeelde veel populariteit door verwarrend optreden bij de grote uitbraken bij de vleesverwerkende industrie in zijn deelstaat. Daar stak Söder als crisismanager goed af. Tot deze week.

Deze donderdag bleek bovendien dat de hotline van Beieren voor burgers met vragen over corona de hele dag niet bemand zou zijn „vanwege organisatorische redenen”. Het bleek dat de mensen van de telefonische hulpdienst waren ingeschakeld om de achterstallige telefoontjes uit te voeren naar mensen die positief getest zijn.