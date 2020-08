De series van week 33: Dirty John 2, Ted Lasso, Box 21 en Project Power

Ted Lasso

Zelfs de meest fanatieke tv-kijker vergeet het misschien wel eens, maar Apple lanceert nog steeds regelmatig eigen series. Deze week komt de techreus met Ted Lassso, een comedyserie over een American football-coach uit Kansas die aan de slag gaat bij een professionele Engelse voetbalclub. Waarom het team hem wil is niet helemaal duidelijk, want Ted heeft geen enkele ervaring met „soccer”. Komiek Jason Sudeikis speelt de titelrol, Scrubs-bedenker Bill Lawrence is de showrunner. Apple TV+. De eerste drie afleveringen verschijnen vrijdag, daarna wekelijks (tien in totaal).

Dirty John 2: The Betty Broderick Story

De miniserie Dirty John was een vermakelijke guilty pleasure over een gevaarlijke meester-manipulator en zijn giftige relatie met een vrouw. Het eerste seizoen vertelde een waargebeurd en afgerond verhaal, dus een vervolg was uitgesloten. De serie werd een hit, dus er is toch een nieuw seizoen gemaakt. Los van de titel is er echter geen connectie, in Dirty John 2 wordt een andere zaak gedramatiseerd. Amanda Peet speelt Betty Broderick, een vrouw die keihard wraak wil nemen op haar overspelige man (een rol van Christian Slater). Netflix, acht afleveringen.

Box 21

Duistere Scandithriller. De jonge Roemeense vrouw Lidia wordt in Stockholm tot prostitutie gedwongen door haar vriend. Tegelijkertijd probeert rechercheur Ewert Grens een gevaarlijke crimineel te pakken. De paden van Lidia en Ewert zullen elkaar snel kruisen. Gebaseerd op een Zweedse boekenreeks. NPO Plus, zes afleveringen.

Project Power

In de Netflix-actiefilm Project Power geeft een pil mensen vijf minuten superkrachten. Wie de pil slikt weet echter niet wat voor krachten hij krijgt. Gevaarlijk spul dus. Hoofdrollen voor Jamie Foxx en Joseph Gordon-Levitt. Netflix, 111 minuten.