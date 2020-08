De lastige vragen rond de US Open

Haar keuze illustreert het grotere dilemma in het mondiale tennis. Kiki Bertens, de nummer zeven van de wereld, had wekenlang getwijfeld. Tot zij vorige week besloot niet af te zullen reizen naar New York, waar vanaf 31 augustus de US Open wordt gehouden, het eerste grand slam na de uitbraak van het coronavirus.

De richtlijnen van de overheid geven haar weinig ruimte. Na verblijf in de Verenigde Staten wordt bij terugkeer in Nederland momenteel „dringend” geadviseerd twee weken in thuisquarantaine te gaan. „Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten”, schreef Bertens in een verklaring.

Tijd voor quarantaine is er niet, is wat Bertens in essentie zegt. De US Open eindigt half september, een week later gevolgd door het toernooi in Rome. Direct aansluitend, op 27 september, begint Roland Garros, het grand slam waar Bertens als gravelspecialist de grootste kans heeft op een titel.

Het toont de complexiteit van een internationale sport ten tijde van een pandemie, met toernooien op en spelers van verschillende continenten. Nu mondjesmaat weer evenementen worden georganiseerd, in een poging nog iets te maken van een al gemankeerd seizoen, zijn het de spelers die de afweging moeten maken wel of niet te gaan.

Toernooiorganisatoren en overkoepelende tennisinstanties gaan te makkelijk voorbij aan de door nationale overheden opgelegde maatregelen. Waarbij de vele reisbeperkingen vliegen gecompliceerd maakt, ook naar de VS.

Inmiddels trokken al zeker 23 spelers uit de tophonderd zich terug voor de US Open. Het zijn niet toevallig Europese, Russische, Aziatische en Australische tennissers – géén Amerikanen. Onder de afzeggers zitten prominente namen, met de nummer één van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, en de nummer twee bij de mannen, Rafael Nadal, tevens titelverdediger in New York. Novak Djokovic liet donderdag weten toch mee doen, maar de verwachting is dat meer spelers zich afmelden – onder anderen Simona Halep twijfelt.

Zelfredzaamheid

Zorgen over de situatie in de VS (meer dan 165.000 sterfgevallen als gevolg van Covid-19), stress over de reis en over de verschillende (lokale) maatregelen zijn de belangrijkste redenen. Als individuele sporters hebben tennissers veel ervaring in het maken van keuzes op gebied van planning, reizen en accommodatie. Zelfredzaamheid is een onontbeerlijke eigenschap, met de eigen ‘bv’ die een tennisser runt.

Meer dan bij teamsporten, zijn de spelers de directe vertegenwoordigers van de tennissport. Er is geen clubleiding, geen ploegbaas, die voor hen spreekt of beslissingen neemt. Van oudsher komen tennissers voor zichzelf op, een cultuur die teruggaat tot de strijd voor een professioneel bestaan, die in 1968 leidde tot een profcircuit.

Dat spelers van het kaliber Nadal en Barty – en ook Bertens – besloten zich af te melden voor de US Open, was een duidelijk signaal naar de organisatoren: we doen dit niet, niet nu, de onzekerheid is te groot. Bovendien willen ze zich fatsoenlijk kunnen voorbereiden op Roland Garros.

De tenniskalender draait om de vier grand slams, zowel sportief als financieel de kersen op de taart: de Australian Open in de tweede helft van januari, Roland Garros vanaf eind mei, Wimbledon de eerste twee weken van juli en de US Open begin september. Dan moet er worden gepresteerd, dan kijkt iedereen. Daar richten tennissers hun seizoen op in.

Door de verschuivingen, als gevolg van de pandemie, is de kalender nu zo samengeperst dat er nauwelijks bewegingsruimte is. Roland Garros verplaatste de editie zonder enige ruggespraak naar eind september, in een soort paniekreactie kort na de uitbraak. Nu knelt het. En komt voor spelers de kern van hun sport – de grand slams – in het gedrang.

Hen wordt nu impliciet gevraagd een gecalculeerd risico te nemen, terwijl velen er blijkbaar nog niet aan toe te zijn om op eigen houtje af te reizen naar New York.

‘Serena-bubbel’

In New York wordt een hermetische ‘bubbel’ gecreëerd rond de US Open, in stadsdeel Queens. Publiek is niet welkom. Alleen in de twee hoofdstadions zijn lijnrechters, op alle andere banen doet de technologie het werk om zo het aantal mensen op en rond de baan te beperken. Spelers verblijven in een aangewezen hotel. Wanneer iemand zonder toestemming uit de bubbel stapt, moet die het toernooi verlaten. Er zal veel worden getest.

Zesvoudig kampioene Serena Williams, boegbeeld van deze editie, leefde de afgelopen maanden naar eigen zeggen als een kluizenaar uit angst voor het virus. Zij heeft geen volledige longcapaciteit; ze had meerdere keren een longembolie. Ze zegt „supervoorzichtig” te zijn en let erop dat iedereen in de „Serena-bubbel” beschermd is. Ze noemt het „cool” om tennis te spelen, „maar dit is mijn leven en dit is mijn gezondheid”.

De US Open, met een omzet van rond de 300 miljoen euro, zet deze editie door omdat de financiële belangen te groot zijn. Organisator is de Amerikaanse tennisbond, de USTA, en die is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de toernooi-inkomsten. De bond zou ruim 100 miljoen aan inkomsten uit tv-rechten verliezen als zij het toernooi annuleert.

Wimbledon schrapte in een vroeg stadium de editie van dit jaar. Doordat de organisatie een annuleringsverzekering had voor een pandemie, was die keuze ook makkelijker te maken. De US Open heeft die niet. Maar het zou de organisatie van de US Open, en ook Roland Garros, hebben gesierd als zij Wimbledon hadden gevolgd en er een streep door het grandslamseizoen van 2020 was gezet.

Nu zal scheefgroei ontstaan in de grandslamresultaten, waaraan het succes van een speler wordt afgemeten. Achter de US Open-titel, waarvan de winnaars straks worden gehuldigd in het immense maar lege Arthur Ashe-stadion, zal een asterisk prijken. Belangrijker: de last van een pandemie is verlegd naar de spelers. Groots en kapitaalkrachtig als de tenniswereld is, had dat voorkomen moeten worden.