De introductieweek in Groningen lijkt in geen enkel opzicht op het jaarlijkse feest

‘Ben je toevallig geïnteresseerd in politiek?”, roept een jongen vanachter het felblauwe kraampje van de VVD-jongerenvereniging JOVD, bezaaid met flyers, sleutelhangers en bieropeners, naar de voorbijlopende studenten. „Al eens nagedacht over tennissen?”, klinkt het een kraampje verderop, en: „Jij ziet eruit alsof je zin hebt om bij ons te komen windsurfen.” Op de informatiemarkt van de introductieweek in Groningen, de KEI-week, proberen alle verenigingen vanachter hun eigen stand aanstaande studenten naar hun kraam te lokken met snoep, condooms en ijsjes, om hen zo te enthousiasmeren voor hun vereniging.

De informatiemarkt luidt ieder jaar het begin van de KEI-week in. Massa’s studenten struinen dan samen met hun introductiegroepje over de Vismarkt midden in de stad en verdringen zich voor de kraampjes. Dit jaar gaat dat even anders. Het gebeuren is verplaatst naar een oud fabrieksterrein, afgelegen van de stad. De studenten schrijven zich online in voor een tijdslot, waarna ze anderhalf uur over de markt mogen lopen, mits in de goede looprichting. „Houd allemaal anderhalve meter afstand”, klinkt het door een megafoon.

Voor de informatiemarkt moeten aankomende studenten zich vooraf online inschrijven op een tijdslot. Foto Siese Veenstra

Kalmpjes sjokt aankomend student Ole (18) uit Den Haag, hij wil vanwege privacyreden niet met zijn achternaam in de krant, in zijn eentje langs de kraampjes. „Anders zit ik toch maar een beetje op m’n kamertje, dus ik ben hier maar even gaan rondlopen”, zegt hij. Een concreet plan om met het hele KEI-groepje naar de informatiemarkt te gaan, was er niet. „Er zijn sowieso niet echt plannen gemaakt voor deze week, want bijna alles is online”, vertelt Ole. Veel mensen uit zijn groepje zijn om die reden helemaal niet naar Groningen gekomen. „Het is wel een beetje karig zo, het stelt niet zoveel voor allemaal”, zegt hij, met een smeltend waterijsje in zijn hand.

Liever had hij nu een biertje gedronken, maar dat mag tijdens deze bijzondere editie van de Groningse introductieweek niet.

Vuurshow en gejuich

Een groter contrast met afgelopen jaren is bijna niet denkbaar. „KEIWEEK, ARE YOU READY?”, schalde het dan tijdens de ‘Grand Opening’ vanaf een groot podium op de Grote Markt, gevolgd door confetti, een vuurshow en het opstijgende gejuich van duizenden studenten. Ieder jaar doen zo’n vijfduizend aanstaande studenten mee.

Ook voor ouderejaarsstudenten luidt deze week traditiegetrouw het begin van het nieuwe collegejaar in. Na een stille zomer in de studentenstad is de KEI-week hét moment om weer richting de studentenkamer te vertrekken, meeliftend op de feesten, festivals en kroegentochten die de introweek te bieden heeft. Maar deze week is het doodstil in de stad. „Huh, is het nú KEI-week?”, klinkt het her en der.

Slechts voor drie dingen kunnen studenten de deur uit: een rondje langs de kraampjes op de introductiemarkt, een wandeling door de stad en een rondleiding bij studentenverenigingen. Op inschrijving.

Sarah Mannee (18) en Annelore Michidis (18) slenteren kletsend langs de kraampjes op de informatiemarkt. Ze komen allebei uit Leeuwarden, en zijn nu huisgenoten in Groningen. Bij gebrek aan plannen vanuit hun introductiegroepjes besloten ze samen een kijkje te nemen op de markt. „Ik werd vanochtend in een WhatsAppgroep gezet, maar heb verder nog niets gehoord”, vertelt Sarah. „Mijn KEI-groepje wil wel samen afspreken”, vult Annelore aan, „maar ik heb ook andere plannen gemaakt. Ik moet veel werken deze week, en ga nog dingen met vrienden doen.” Als dit een normale KEI-week zou zijn, had Annelore er alles voor afgezegd, „maar nu komt het er een beetje bij, er is bijna niks te doen. Wel heel jammer hoor.” Toch schieten de twee het online programma niet gelijk af. We gaan samen online bier-yoga proberen, in de woonkamer”, zegt Sarah lachend.

Borrelen op gepaste afstand

Grote opluchting is er bij de vele studentenverenigingen in Groningen. In tegenstelling tot wat premier Rutte tijdens de persconferentie afgelopen week zei, mogen ze nu tóch hun deuren openen om jonge studenten een kijkje ‘op de kroeg’ te geven. Voor de deur van Unitas zitten vier vrijwilligers aan een tafel, onder een parasol, met een intekenlijst in de aanslag. Na de rondleidingen overdag kan er geborreld worden op gepaste afstand. Iedereen zit aan tafel, niemand mag opstaan, er mag geen alcohol gedronken worden en de muziek staat zacht. Maar zo blijft in ieder geval het idee van de vereniging overeind: nieuwe mensen leren kennen.

Twee meiden van veiligheidsregio Groningen delen handgel en flyers uit. Foto Siese Veenstra

Een eindje verderop, bij studentenvereniging Cleopatra, zijn de voorbereidingen in volle gang om studenten hun fiets te laten spuiten, een traditie. Die avond kunnen geïnteresseerde studenten online ‘speeddaten’ met leden van de vereniging, om al hun vragen te stellen.

Ondertussen proberen de nieuwe studenten er op een alternatieve manier het beste van te maken deze week. Bij gebrek aan georganiseerde activiteiten zit het Noorderplantsoen vol met groepjes van zo’n twintig studenten, opgesteld in brave cirkels, met in het midden stapels pizzadozen, kratjes bier en barbecues. Even verderop barsten het stadsstrand en de zwemspots rondom de stad uit hun voegen. Als de nacht valt, lichten lampjes op uit de parken en van de strandjes. Er klinkt gelach, muziek, het gerinkel van bierflesjes en hier en daar een plons. Geen volle kroegen en hossende studenten dit jaar, maar voor de ervaren inwoner van Groningen valt het toch niet te missen: het nieuwe academisch jaar staat voor de deur.