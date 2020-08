Coronacrisis raakt arbeidsmarkt: Minder banen, meer werklozen

Het aantal banen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2020 met 3 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het gaat om 322.000 minder banen, een cijfer dat volgens het CBS nog hoger uitvalt vanwege de vele banen die stil kwamen te liggen vanwege de coronacrisis. Met de daling is de banengroei die de afgelopen twee jaar zichtbaar was op de Nederlandse arbeidsmarkt in een keer tenietgedaan.

De daling komt door de 334.000 werknemersbanen die verloren gingen in het afgelopen kwartaal. Er kwamen wel twaalfduizend banen van zelfstandigen bij. Bij uitzendbureaus ging er een recordaantal van 130.000 banen verloren in het tweede kwartaal, een daling van 17 procent. De zwaarst getroffen sectoren waren de handel, de horeca, de transport en de zakelijke dienstverlening.

Het aantal werklozen in Nederland steeg met 26 procent in aril, mei en juni. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 betekent dat een stijging van 72.000 naar 349.000 werklozen. Sinds het eerste kwartaal van 2014 nam het aantal werklozen in Nederland juist af, maar door de coronacrisis is er voor het eerst in meer dan zes jaar een stijging zichtbaar. Het percentage werklozen steeg van 3 procent naar 3,8 procent: de grootste stijging in één kwartaal sinds het CBS in 2003 begon met kwartaalcijfers publiceren. Het aantal mensen dat al een jaar of langer zoekt naar werk daalde wel met 69.000.

Een ander teken van de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is de afname in vacatures. Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2020 waren er met 200.000 vacatures 26.000 minder vacatures dan in het kwartaal ervoor, toen dat aantal al met 60.000 was teruggelopen. Dit betekent dat het totale aantal vacatures binnen een half jaar tijd is afgenomen met 30 procent. Er kwamen in het tweede kwartaal van dit jaar ook 217.000 vacatures bij, het laagste aantal sinds 2015.

