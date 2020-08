Aziatische hoornaar is een ballerina die op bijen jaagt

Uren heeft hij maandag rondgelopen in de bloedhitte – speurend naar Aziatische hoornaars in de buitenwijken van Oirsbeek, bij Sittard. Uiteindelijk zag Theo Zeegers, projectleider bij EIS Kenniscentrum Insecten, een paar exemplaren in tuinen, aan de rand van vijvers en zwembadjes. „Net als wij waren ze op zoek naar verkoeling. Jagen deden ze niet.”

En dat was een tegenvaller, want Zeegers en zijn collega’s hadden gehoopt op ten minste twee Aziatische hoornaars die honingbijen uit de lucht plukten. „Zodra je een hoornaar met prooi ziet weet je: die vliegt terug naar het nest om de larven te voeden. Doe je op twee afzonderlijke plekken zo’n waarneming en je bepaalt van allebei de richting, dan weet je: waar hun lijnen elkaar kruisen zit het nest. En dát willen we weten, zodat de nesten geruimd kunnen worden.”

Zeegers is een vliegenman van oorsprong, gespecialiseerd in dazen, horzels en sluipvliegen. Maar de afgelopen jaren heeft hij zich ook steeds verder verdiept in twee wespensoorten: de Europese hoornaar (Vespa crabro) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina). Die Europese is de afgelopen veertig jaar steeds algemener geworden in Nederland en kan tot 4 centimeter groot worden. De Aziatische, die hier in 2017 zijn intrede deed, heeft een lengte van 2,5 centimeter. Zeegers: „Formaatje flinke wesp.”

Larven eten insectenvlees

Een hoornaarsteek is niet gevaarlijker dan die van andere wespen – het gif is van vergelijkbare samenstelling. Dat de Aziatische hoornaar toch bestreden wordt, heeft dan ook niets te maken met een eventueel risico voor mensen. „Hoornaars komen juist minder vaak in de buurt van mensen dan de gemiddelde limonadewesp”, zegt Zeegers. „Hun larven voeden ze met insectenvlees. Dat is bij gewone wespen ook zo, maar daarbij zijn de nesten in augustus al volgroeid en dan trekken de werksters erop uit om voor zichzelf zoetigheid gaan zoeken.” Hoornaarnesten blijven intact tot eind september, begin oktober. „In principe heb je geen last van ze – tenzij je een wespenallergie hebt, of een imker bent.”

Pakweg een derde van de prooien van Aziatische hoornaars bestaat uit honingbijen. En doordat ze daarmee een negatieve invloed kunnen hebben op de inheemse bijenstand, heeft de Europese Unie de soort als invasieve exoot betiteld. „Het is in Nederland het enige insect met die status.” België is gestopt met de bestrijding. „Vooral rond Gent en Antwerpen komt de soort veel voor, daar valt niet tegenop te bestrijden.”

Europese hoornaars zijn meer sumoworstelaars Theo Zeegers EIS Kenniscentrum

Imkers zelf kunnen er niets tegen doen, zegt Zeegers. „Ten onrechte wordt gedacht dat het helpt om de vliegingangen van bijenkasten te verkleinen, zodat de hoornaars niet naar binnen zouden kunnen. Maar ze vliegen helemaal die kasten niet in. Ze blijven erbuiten hangen, stil als een zweefvlieg, en grijpen een honingbij die naar buiten komt dan met een snelle punch uit de lucht. Dat doen ze heel elegant, als echte ballerina’s. Europese hoornaars vangen ook weleens een honingbij, maar dat zijn eerder sumoworstelaars: die laten zich boven op hun prooi vallen en moeten het puur van hun gewicht hebben.”

Close-up van een nest van de Aziatische hoornaar. Foto iStock

Een andere soort, de Japanse reuzenhoornaar, kruipt wél de kasten in om daar een slachtpartij aan te richten. „Die kan 5 of 6 centimeter groot worden – echt een vliegende draak – en duikt ook in het westen van de Verenigde Staten op, daar komen de horrorberichten vandaan. Maar in Europa hebben we die soort niet.”

Aziatische hoornaars hebben hun nesten hoog in de kruin van bomen, boven het bladerdek – daarom is de kans om ze te zien vliegen relatief klein. Tegelijkertijd maakt die locatie het lastig om de nesten te detecteren. Zeegers: „Je kunt met een verrekijker de hele boom afspeuren en dan nog niets zien. In Zeeland zijn we twee keer vergeefs onder een boom doorgelopen waarin een nest bleek te zitten. Dat zagen we pas toen we er met een drone overheen vlogen.”

Als een skippybal zo groot

Zo’n drone-onderzoek wordt gedaan als Zeegers en zijn collega’s een grove inschatting hebben van de nestlocatie. „Daar gebruiken we dus die kruispeilingen voor: twee of meer hoornaars die met prooi terugvliegen naar hun nest. Vervolgens vliegt de NVWA er met een drone overheen. Met een warmtegevoelige camera kun je de hoornaars goed waarnemen – vooral in de vroege ochtend zijn ze heel actief.”

De uiteindelijke bestrijding is de verantwoordelijkheid van de provincie. „In principe geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan het begin van de zomer zijn hoornaarnesten nauwelijks groter dan een vogelnestje, en kun je ze nog eenvoudig verwijderen. Maar elke drie weken komt er een nieuwe generatie bij, en tegen september bestaat de kolonie uit duizenden werksters en honderden koninginnen. Dan heb je een nest met een diameter van 90 centimeter, ter grootte van een skippybal.”

Minstens 110 kilometer

Worden de nesten niet verwijderd, dan kunnen de koninginnen zich over grote afstanden verspreiden. „De meeste blijven binnen een halve kilometer van hun oorspronkelijke nest, maar je hebt er ook die verder vliegen. Er is zelfs eens een hoornaar in het Engelse Somerset aangetroffen, die was vanuit Normandië het kanaal overgestoken. Een afstand van minstens 110 kilometer.”

Wie denkt een Aziatische (geen Europese) hoornaar te zien, kan die waarneming (met foto of gedetailleerde omschrijving) doorgeven via waarneming.nl of per mail aan EIS . EIS heeft ook een folder met de verschillen tussen Europese en Aziatische hoornaars.

Europese hoornaar Insect met negatief imago valt eigenlijk alleen aan in de buurt van zijn nest Hoewel hoornaars in principe ongevaarlijk zijn voor mensen, hebben ze nogal te leiden onder imagoschade. Vooral de Europese hoornaar wordt vaak weggezet als agressieve grote neef van de gewone wesp. ‘Fietspad afgesloten om horror-hoornaars’, ‘Mensen onwel door aanval mega-wespen’, ‘Vier mensen gestoken door reuzenwesp’ kopten kranten in 2015 en 2016. Theo Zeegers van EIS Kenniscentrum Insecten: „Europese hoornaars broeden in tegenstelling tot Aziatische hoornaars vaak laag boven de grond, in een holle boom. Als je als fietser dan toevallig net de aanvliegroute doorkruist, dan lijkt het alsof ze het op jou gemunt hebben, maar dat is niet zo. Tenzij je met je hoofd voor de ingang van dat nest gaat hangen. Er is nog nooit een aanval gedocumenteerd op meer dan 1,5 meter afstand van een hoornaarnest. Maar krijg het beeld dat mensen van hoornaars hebben nog maar eens uit hun hoofd.”