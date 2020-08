‘Als Trump wint dan is dat de doorbraak naar de autocratie’

Ondanks hun status als een van Amerika’s belangrijkste en meest kritische Ruslanddeskundigen, praat Masha Gessen (53) niet graag over hun persoonlijke leven, dat zich de afgelopen decennia afspeelde tussen Rusland en de VS, twee landen die volgens de auteur steeds meer op elkaar gaan lijken. Daarvoor heeft Gessen – die zich als non-binair identificeert en niet aangeduid wil worden met ‘hij’ of ‘zij’, maar met ‘hen’ en ‘hun’ – persoonlijke redenen. Na in 2012 een belangrijke rol te hebben gespeeld binnen de Russische anti-regeringsprotesten, zag Gessen zich gedwongen het land te verlaten. Niet omdat Gessen bang is aangelegd, maar om hun gezin te beschermen. Als Jood, homo en Amerikaans staatsburger was Gessen „voor het regime toch al een vijand”, zei de auteur in 2012 na verschijning van hun zeer kritische Poetin-biografie De man zonder gezicht strijdvaardig tegen NRC. Maar omdat conservatieve Russische politici dreigden homogezinnen hun kinderen af te nemen, besloten Gessen en hun Russische echtgenote te vertrekken. Het gezin verhuisde in 2013 naar New York, de stad waarheen Gessen in 1981 als 14-jarige met ouders en broers was vertrokken. Ruim dertig jaar later bood de stad opnieuw een veilige haven.

Ze troffen het niet: nog geen drie jaar na aankomst kozen Amerikanen Donald Trump tot president. De man die geen kans voorbij laat gaan Poetins ‘sterke leiderschap’ te roemen en hem als voorbeeld te stellen voor de VS. Of, in de woorden van historicus Timothy Snyder: „Poetin is de werkelijke versie van de persoon die Trump op televisie pretendeert te zijn.”

Maar waar hun progressieve New Yorkse vrienden als door een mokerslag waren getroffen, kwam Trumps overwinning voor Gessen geenszins als verrassing. Zelf had de auteur de opkomst van Poetin in Rusland gadegeslagen, en gezien hoe burgers vanuit gekrenkte gevoelens in staat zijn een leider te kiezen die belooft de nationale trots en eigenwaarde te herstellen. „Verkiezingen maken geen democratie, ze maken democratie in potentie mogelijk. Democratie is dat wat plaatsvindt tússen de verkiezingen”, zegt Gessen per videoverbinding vanuit New York.

Kort na de verkiezing van Trump in 2016 schreef u een – viraal gegaan – artikel in ‘The New York Review of Books’ getiteld ‘Autocracy: Rules for Survival’, een les in hoe om te gaan met beginnende autocraten. Wanneer bedacht u vanuit uw Russische ervaring Amerikanen te kunnen waarschuwen voor wat komen kon?

„Ik had net mijn boek De toekomst is geschiedenis afgerond toen Trump werd gekozen. Toen ik na die verkiezingsavond op mijn fiets naar huis reed, kreeg ik een stortvloed aan berichten van vrienden met de vraag: ‘Masha, wat gaan we nu doen?!’ Ik vond het gek dat ze dat mij vroegen. Het feit dat ik in ballingschap leefde [in de VS] bewees immers dat ik niet erg succesvol was gebleken in het bestrijden van autocratie. Maar op de fiets dacht ik: kan ik niet iets doen? Kan ik een brief schrijven vanuit de toekomst? Over wat ik had geleerd van het leven in een autocratie, het schrijven over Poetin en van de keuzes die Russen in de loop der jaren hebben gemaakt? Ik wist dat veel afhangt van je verwachtingen en ideeën. Niet hoe je in politiek opzicht overleeft, maar hoe je je geestelijk welzijn bewaart.”

Masha Gessen: Hoe overleef je een autocratie? Donald Trump en de vernietiging van de Amerikaanse democratie. Hoe overleef je een autocratie? Donald Trump en de vernietiging van de Amerikaanse democratie. De Bezige Bij, 300 blz. € 22,99

Daaruit ontstond dit boek?

„Ja. Het is een soort update daarvan, geschreven in de drieënhalf jaar waarin we deze realiteit beleven. Ik wilde de schade inventariseren, en de manier waarop wij zijn veranderd. Natuurlijk vonden sommigen me hysterisch, maar de reden dat het artikel zo viraal was gegaan, was omdat het mensen aansprak, omdat het zei: ‘Wat er gebeurt is gek, maar jíj bent dat niet. Het is niet raar dat je angstig bent, en kwaad en ongelofelijk overstuur’.”

In Hoe overleef ik een autocratie? schrijft Gessen over Trump zoals eerder over Poetin: observerend en analyserend. Rode draad vormt de theorie van de Hongaarse socioloog Bálint Magyar, die drie stadia van autocratische transformatie identificeert: de poging tot autocratie, de doorbraak en, als laatste, de consolidatie ervan. Hoewel Bálints model ging over de post-Sovjetrealiteit en hij het proces poogde te definiëren dat zich in Hongarije sinds 1989 had voltrokken, zag Gessen dat Bálints taal beter leek aan te sluiten op de recente gebeurtenissen in de VS dan het Amerikaanse politieke lexicon. „De taal ontwikkeld om vissen te beschrijven schiet tekort als we het willen hebben over een olifant.” Iets vergelijkbaars had Gessen meegemaakt in Rusland, dat de democratische verwachtingen na 1990 niet inloste.

U stelt dat Trump een autocratie wil vestigen, in welk stadium bevindt Amerika zich op dit moment?

„Tot de verkiezingen in november zitten we in de fase waarin Trump een poging doet om een autocratisch regime te vestigen. Indien hij de verkiezingen niet annuleert of uitstelt – wat niet ondenkbaar is – en hij ze wint, ben ik er niet zeker van dat we nog in die fase zitten.”

U stelt in uw boek telkens hoe radicaal, incompetent en ronduit dom de Amerikaanse president is. Hoe bewust is zijn poging een autocratie te vestigen?

„Trump heeft totaal geen idee van wat hij doet, maar hij beschikt wel over intuïtie en instinct. Hij zit middenin die autocratische poging en in mijn boek beschrijf ik alle manieren waarop hij dat doet. Als hij wint in november, betekent dat de doorbraak, de tweede fase. Dat hij geen masterplan heeft staat zijn vermogen tot een autocratische overname niet in de weg. Die militante incompetentie is er juist een element van, een destructieve kracht die veel van het werk verricht. Trumps hersenloosheid, zijn gave om helemaal niets te zeggen… het is allemaal onderdeel van de autocratische poging.”

U heeft delen van uw boek moeten herschrijven vanwege de coronacrisis. Welke impact heeft die op dit proces?

„Helaas bevestigt die al mijn angsten, het virus heeft Trump wanhopig maar ook moediger gemaakt. Zijn acties van de afgelopen maanden hebben het systeem van checks and balances vernietigd en hem op een nieuw niveau gebracht. De pandemie versnelt de crisis, maar ook de kansen.”

Voelde u aan dat dit zou gebeuren?

„Absoluut, ik voorspelde zijn overwinning al in juli 2016. Ik werkte aan De toekomst is geschiedenis en deed onderzoek naar de manier waarop autocraten worden gekozen en hoe mensen uit vrije wil hun vrijheden opgeven. Ik zag dat Trump zo’n leider is, iemand die mensen een visioen van een imaginair verleden belooft, waardoor zij zich niet langer bezig hoeven te houden met hun angsten over het heden.”

Wat staat daar tegenover?

„De enige manier om dat te bestrijden is om een glorieuze toekomst te schilderen en werkelijk visionaire politiek te bedrijven. Maar dat is niet wat Hillary Clinton was. Zij, en de hele Democratische partij, waren ervan overtuigd dat ze het volk alleen maar het verhaal van Trumps incompetentie hoefden te vertellen, en dat hij een marionet van Rusland was. Het was politiek als technocratische oefening, een idee dat sterk leeft bij de Democraten. Maar ik zag dat hun campagne de verkeerde was en dat zij konden verliezen. Daarvoor neem ik alle credits.”

Bent u gefrustreerd dat anderen het niet zagen aankomen?

„Mensen hebben weinig verbeelding, dat is een van de redenen waarom wij zoveel politieke problemen hebben. Mensen zijn niet goed in staat zich voor te stellen dat iets slechter kan worden.”

Uw gezin verliet Rusland in 2013, eigenlijk was het een vlucht, vanwege verstikkende anti-homowetgeving, waardoor u uw kinderen dreigde te verliezen…

„Ik wil liever niet over mijzelf praten.”

Maar is het geen wrange ironie dat u Rusland noodgedwongen verruilde voor de VS, waar drie jaar later een president wordt gekozen die voor alles staat wat u juist wilde ontvluchten?

„Het is beangstigend. Maar noch Rusland noch de VS zijn uniek in de wereld. Ik had in Hongarije kunnen leven, of in Israël, Brazilië of de Filippijnen. Er zijn veel plaatsen waar deze vorm van demagogie wordt bedreven.”

U moet zich uw terugkeer naar de VS toch heel anders hebben voorgesteld.

„In 2017 schreef ik daar een artikel over samen met [de Tsjechisch-Amerikaanse tennister] Martina Navratilova in The New York Times. Wij mochten dan wel op een vreselijke plek wonen, er was altijd die plek waar je in je hoofd, of ooit misschien fysiek, naartoe kon ontsnappen. Die hoop dat je die plek zou bereiken: de VS. Een heel sterk Amerikaans narratief. Maar dat gaat over een land dat door de jaren altijd beter wordt, maar nu is duidelijk dat de VS die kant helemaal niet opgaan.”

U heeft weinig vertrouwen in het Amerikaanse politieke systeem als middel om Trump af te remmen. De instituties, zo schrijft u, hebben het laten afweten.

„Amerikanen hebben een ongelofelijk vertrouwen in de instituties. Het is een soort religie, gebaseerd op het feit dat tweehonderd jaar geleden wijze mannen samenkwamen, die het perfecte systeem bedachten. Amerikanen dichten dat systeem allerlei magische krachten toe, en denken dat het uit zichzelf blijft voortbestaan, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Maar zo is het niet.”

Onlangs besloot het Hooggerechtshof dat de rechten van lhbt’ers op de werkvloer gegarandeerd moeten worden. Heeft dat een sprankje optimisme teruggebracht?

„Nee. Het is natuurlijk goed om veel redenen. Maar tegelijkertijd kwam hetzelfde Hooggerechtshof met de beslissing die de gerechtelijke immuniteit van politieagenten in stand houdt. Ik zie het meer als een filosofische vraag: hoe kijken we naar de afgelopen drie jaar Trump? Kijken we naar de veerkracht van de politieke instituties of naar hun zwaktes? Veerkracht is wat we verwachten, zwakte is wat we echt kunnen meten. En de zwaktes hebben zich ongelofelijk snel gemanifesteerd. Ik denk dat er meer schade is toegebracht dan zelfs ik had verwacht.”

Masha Gessen (Moskou, 1967) emigreerde in 1981 naar de VS, maar keerde tien jaar later naar Rusland terug, om dat land in 2013 weer te verlaten. Als schrijver brak Gessen internationaal door met de memoir Blood Matters (2008). Na de Poetinbiografie De man zonder gezicht (2012) verscheen in 2017 De toekomst is geschiedenis. Gessen is verbonden aan The New Yorker.