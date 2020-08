Aegon voelt aanhoudende Amerikaanse coronacrisis in resultaten

De Nederlandse verzekeraar Aegon, die twee derde van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, heeft flink last van de aanhoudende coronacrisis in dat land. De verzekeraar zet mede daarom het mes in dividenduitkeringen. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde halfjaarcijfers.

Aegon behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst van 202 miljoen euro, 67 procent minder dan een jaar eerder. Het onderliggend resultaat, zonder eenmalige posten mee te rekenen, kwam 31 procent lager uit op 700 miljoen euro.

De winstdaling kwam volgens de verzekeraar door „ongunstige sterftecijfers” in de Verenigde Staten, „die deels het gevolg zijn van het Covid-19-virus”. Het bedrijf verwacht dat de sterftecijfers hoog blijven, „aangezien het dagelijkse aantal infecties in de VS hoog blijft”. Aegon is in de VS actief onder de naam Transamerica.

Ook de vanwege de coronacrisis flink verlaagde rente in de Verenigde Staten helpt het resultaat van Aegon niet. De andere bedrijfsonderdelen van de verzekeraar, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hielden hun resultaten wel op peil.

Lager dividend

Aegon heeft vanwege de slechte resultaten besloten het dividend over 2019, waarvan de uitbetaling eerder op verzoek van toezichthouders was uitgesteld, niet meer uit te betalen. Het interimdividend over 2020 wordt verlaagd van 15 naar 6 eurocent. Het geld dat zo overblijft, wordt gebruikt om de financiën van de verzekeraar te verbeteren.

De in mei aangetreden topman Lard Friese, overgekomen van concurrent NN Group, sorteert in een toelichting voor op een aanpassing van Aegons strategie: „We opereren momenteel in meer dan twintig landen en ik geloof dat we onze strategische focus moeten aanscherpen.” Hij heeft het vervolgens over „portefeuillebeslissingen” en „gedisciplineerde kapitaalinzet”. „Dit vereist [concentratie] op die landen en bedrijfsonderdelen waar Aegon de meeste waarde kan creëren.”

Er is al langer kritiek op de strategie van Aegon, dat afgelopen jaren veel aan beurswaarde heeft ingeleverd. Mogelijk kijkt de pas aangetreden topman naar afsplitsing van Transamerica. Friese wil zijn nieuwe strategie voor Aegon presenteren op een speciale aandeelhoudersdag in december, een Capital Markets Day.