Aegon moet eerst krimpen om te groeien, vindt de nieuwe baas

Minder afleidingen. Na drie maanden aan het roer bij verzekeraar Aegon concludeert Lard Friese dat dit is wat zijn bedrijf nodig heeft. „We moeten alleen de dingen gaan doen die tot prestaties leiden”, zei de bestuursvoorzitter tegenover analisten, donderdag bij een toelichting op de halfjaarcijfers.

Die cijfers waren niet goed: Aegon behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst van 202 miljoen euro, 67 procent minder dan een jaar eerder.

De coronacrisis raakt de verzekeraar hard, vooral omdat die in de Verenigde Staten amper onder controle is. Aegon haalt een groot deel van zijn omzet uit de Amerikaanse dochter Transamerica, en de gang van zaken daar heeft direct grote invloed op de resultaten.

Om Aegon wat steviger in zijn schoenen te laten staan tijdens de coronacrisis, besloten Friese en zijn team minder dividend uit te keren. Het dividend over 2019, waarvan de betaling was uitgesteld na de oproep van toezichthouders dit voorjaar, wordt helemaal geschrapt. Het interimdividend over 2020 is verlaagd van 15 naar 6 cent per aandeel. Friese sprak donderdag de verwachting uit dat de winstuitkering gezien de onzekerheden voorlopig laag blijft. Het kapitaal dat hierdoor vrijvalt, wordt in schuldaflossing gestoken.

Ploeteren

Dat is geen fijne boodschap om als nieuwe topman te brengen, maar Lard Friese wist waar hij aan begon in mei. Aegon ploetert al jaren; het aandeel noteert dit jaar tussen de 2 en 4 euro; rond de eeuwwisseling was het meer dan 80 euro waard. Friese, die een verrassende overstap maakte van de vooral in Nederland actieve NN Group, is aangesteld om daar verbetering in te brengen.

Bij zijn aanstelling zei president-commissaris Bill Connelly dat groei de missie van Friese is. Maar de nieuwe topman zet eerst in op krimp. Hij kondigde aan om op 10 december met een nieuwe strategie te komen. Friese nam daar alvast een voorschot op bij zijn toelichting op de halfjaarcijfers.

Focus aanscherpen

Na de constatering dat Aegon „nu in meer dan twintig landen actief is”, vervolgde hij: „Ik geloof dat we onze strategische focus moeten aanscherpen.” Daarna sprak hij over „portefeuillebeslissingen” en „gedisciplineerde inzet van kapitaal”. Kortom: Aegon is over een paar jaar waarschijnlijk niet meer in zoveel landen actief. De vraag is: uit welke landen trekt de verzekeraar zich terug om minder afgeleid te worden?

Regelmatig wordt gespeculeerd over een aparte beursgang van Transamerica, maar gezien de lof die Friese de Amerikaanse dochter tegenover analisten toezwaait, lijkt dat niet al te waarschijnlijk. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze drie ‘kernlanden’ verdiende Aegon het afgelopen halfjaar 95 procent van zijn 700 miljoen euro aan onderliggende inkomsten (voor aftrek van eenmalige kosten).

Blijven er zeventien landen over. Die zijn samen goed voor rond de 10 procent van de inkomsten. Zoals Spanje en Portugal, waar Aegon samenwerkt met de bank Santander. China, waar Aegon naar eigen zeggen succesvol is met volledig digitale producten. En verder onder meer nog Brazilië, India, Hongarije, Roemenië, Turkije, Australië, Japan en Polen. Bij alle vervolgvragen van analisten over landen waaraan ze dan moeten denken, verwees Friese echter naar de strategiepresentatie eind dit jaar.

Talent van buiten

Friese was tijdens zijn eerste cijferpresentatie ook kritisch over de Aegon-organisatie. Om goed te kunnen ‘transformeren’ moet een sterkere prestatiecultuur worden opgebouwd, vindt hij, „waarin ondermaatse prestaties onverwijld worden aangepakt en beslissingen tijdig worden genomen”. Kennelijk kan dat niet alleen met de huidige staf: hij kondigde aan talent van buiten te willen aantrekken. De eerste benoeming in dat kader heeft hij al gedaan. Zijn oude chief transformation officer bij NN, de Brit Duncan Russell, krijgt per 1 september diezelfde rol binnen Aegon.

Friese hoopt Aegon met de ingrepen in de komende jaren om te bouwen tot een „een beter gefocuste, goed presterende” verzekeringroep, zei hij. Dat moet er ook voor zorgen dat aandeelhouders weer op „betrouwbare en attractieve” opbrengsten kunnen rekenen. „Maar het kost wel tijd om zover te komen.”

Het is gezien de resultaten logisch dat aandeelhouders even op de tweede plaats komen Robin van den Broek analist

Het aandeel Aegon kreeg na de slechte resultaten en de dividendverlaging donderdag op de beurs een flinke klap, de koers daalde 15 procent. Zonder de door Friese aangekondigde strategiewijzigingen was dat mogelijk nog meer geweest; de plannen werden door analisten redelijk goed ontvangen. „Het is gezien de resultaten logisch dat aandeelhouders even op de tweede plaats komen”, aldus analist Robin van den Broek van Mediobanca. „Het is goed dat Friese de focus wil versterken.” Cor de Kluis van ABN Amro: „Wij geloven dat Aegon in de juiste richting beweegt.”

