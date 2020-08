15-jarig meisje doodgestoken in Rotterdam, leeftijdgenoot aangehouden

Een 15-jarig meisje is woensdagavond doodgestoken in Rotterdam. Dat meldt de politie Rotterdam donderdag. Een 16-jarig meisje is aangehouden als verdachte in de zaak.

Rond 20.15 uur op woensdag kreeg de politie meldingen van een „ernstig steekincident” in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. Het slachtoffer werd door hulpverleners nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Later op de avond werd de verdachte gearresteerd. Wat haar rol precies is geweest, daar heeft de politie niets over bekendgemaakt.

Het is het derde grootstedelijke geweldsincident waarbij jongeren in beeld zijn als verdachten. In het Haagse stadsdeel Scheveningen werd maandag een 19-jarige jongeman uit Rotterdam om het leven gebracht met messteken. Dat incident zou voortkomen uit een ruzie tussen twee rapgroepen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag onderbrak zijn vakantie vanwege het incident.

In Amsterdam kwam zaterdag de 24-jarige Bas van Wijk om het leven. Hij werd bij een recreatieplas in de Nieuwe Meer neergeschoten, omdat hij zou hebben willen voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. De politie heeft inmiddels vijf verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak.