Vrijdag Europese spoedvergadering over geweld in Wit-Rusland

De Europese ministers voor Buitenlandse Zaken komen vrijdag bijeen voor een bijzondere vergadering om het te hebben over de situatie in Wit-Rusland. De Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell Fontelles heeft de bewindslieden woensdag uitgenodigd. Dinsdag liet hij al een verklaring uitgaan waarin hij kritiek uit op het verloop van de verkiezingen en het harde overheidsingrijpen bij de protesten tegen de stembusgang.

De politie van Wit-Rusland heeft op de derde dag van protesten opnieuw duizend betogers opgepakt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. In de dagen ervoor waren ook al duizenden mensen aangehouden, terwijl de politie met geweld probeerde een einde te maken aan vreedzame protesten. De autoriteiten zeggen dat dinsdag 51 betogers en 14 politiemensen gewond zijn geraakt. In totaal zijn zeker twee betogers omgekomen en vele duizenden mensen aangehouden. Waar zij zich bevinden en hoe zij het maken is volgens mensenrechtenorganisaties de vraag.

Aanleiding voor de protesten zijn de presidentsverkiezingen van zondag. Die werden volgens de autoriteiten in ruime meerderheid gewonnen door de zittend president Aleksandr Loekasjenko. Zijn tegenkandidaat Svetlana Tichanovskaja (later gevlucht naar Litouwen) erkende in een ogenschijnlijk onder dwang opgenomen videoboodschap haar nederlaag, maar de betogers zijn ervan overtuigd dat de dictator Loekasjenko met de uitslag geknoeid heeft. De Europese buitenlandcoördinator Borell zei dinsdag dat de verkiezingen „vrij noch eerlijk” zijn verlopen, en noemde het geweld tegen de betogers „onaanvaardbaar”. Alle arrestanten moeten volgens hem onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

De buitenlandministers zullen het vrijdag onder meer hebben over mogelijke sancties tegen de Wit-Russische regering, zei de Zweedse minister Ann Linde op de Zweedse radio. Borell ging daar in zijn korte verklaring op Twitter niet in. Wel kondigde hij aan dat er ook vergaderd zal worden over de situatie in Libanon na de explosie in de haven van Beiroet, ruim een week geleden.