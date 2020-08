ViacomCBS-tycoon Sumner Redstone (97) overleden

Mediamagnaat en multimiljardair Sumner Redstone is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familiebedrijf National Amusements woensdag bekendgemaakt, melden Amerikaanse media woensdag. Redstone bouwde zijn imperium via gehaaide overnames en tal van rechtszaken. Tot zijn dood was hij nauw betrokken bij zijn ondernemingen. „Ik ben niet van plan om ooit met pensioen te gaan of te sterven”, zei hij in 2009 volgens Huffpost.

Redstone (die eigenlijk Rothstein heette) werkte in de Tweede Wereldoorlog als inlichtingenofficier bij het Amerikaanse leger. Hij kraakte daar versleutelde berichten van de Japanners. Na de oorlog werkte hij nog een tijdje als jurist, om in 1954 in het drive-inbioscoopbedrijf van zijn vader te stappen. In de jaren die volgde voerde hij verschillende rechtszaken tegen allerlei filmstudio’s, om meer films te mogen vertonen of betere tarieven af te dringen. Beetje bij beetje bouwde hij de onderneming uit en verwierf hij zelf aandelen in meerdere studio’s.

Eind jaren 80 bracht Redstone zijn activiteiten naar een nieuw niveau toen hij Viacom (en daarmee onder meer MTV en Nickelodeon) kocht. Enkele jaren later verwierf hij Paramount. Begin deze eeuw kocht hij CBS, het voormalige moederbedrijf van Viacom, om het in 2006 weer te verkopen. Vorig jaar werden die bedrijven alsnog samengevoegd. Redstone had in het nieuw gevormde ViacomCBS een meerderheidsbelang.

Redstone mocht graag opscheppen over zijn sterke gestel en zakelijke vermogens. Hij schreef dat zelf toe aan een brand in een hotel die hij ternauwernood overleefde. Hij ontvluchtte zijn kamer door aan een rand te gaan hangen tot de brandweer hem redde. Tientallen uren moest hij geopereerd worden aan de derdegraads brandwonden die bijna de helft van zijn lichaam bedekten. Dat hij dat had overleefd, zag hij als een teken van zijn onsterfelijkheid.

In zijn leven vocht Redstone vaak gevechten uit voor de rechter - ook met zijn ex-partners en kinderen. Desondanks komt Redstones meerderheidsbelang in ViacomCBS in handen van zijn dochter Shari.