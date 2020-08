Onze buren in Duitsland hebben een hotel-restaurant. Met hun kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan ook zij met zomervakantie. Het bedrijf is dan voor enige tijd gesloten en een bordje met de tekst „Wir haben Urlaub” prijkt op de ingang. Op een avond stopt er rond etenstijd een auto voor de deur; een ouder echtpaar stapt uit, vast besloten van een lekkere schnitzel te genieten. Hij kijkt naar de tekst op de deur, loopt weer terug en zegt heftig teleurgesteld: „Wir haben auch Urlaub.”

