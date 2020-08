Trump noemt Kamala Harris de ‘gemeenste en meest respectloze’ senator

President Donald Trump heeft geen goed woord over voor Kamala Harris, die dinsdagavond door zijn Democratische tegenstrever Joe Biden werd aangewezen als running mate voor de presidentsverkiezingen van november.

Trump omschreef haar tijdens een persbriefing in het Witte Huis als „de gemeenste, vreselijkste, meest respectloze van iedereen in de Senaat”. Hij verwees daarmee naar de manier waarop ze Brett Kavanaugh ondervroeg tijdens de hoorzitting over zijn nominatie voor het Hooggerechtshof.

Trump zegt verder verbaasd te zijn over de keuze voor Harris, omdat ze eerder „verschrikkelijke dingen” over Joe Biden heeft gezegd, daarmee doelend op haar veelbesproken aanval op Biden tijdens een debat in aanloop naar de Democratische voorverkiezingen. Ook erg „respectloos”, volgens Trump

Harris trok zich in december 2019 nog voor de eerste primaries terug uit de presidentsrace, vanwege gebrek aan financiële middelen en slechte peilingen. Ze liet dinsdagavond weten vereerd te zijn nu kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap onder Biden, die volgens haar „het Amerikaanse volk kan verenigen.”

Trump tweette direct na de aankondiging dat Harris running mate zou worden al een door het Republikeinse campagneteam klaargezet negatief spotje over haar, waarvan de conclusie luidt: „Slow Joe and Phony Kamala. Perfect together. Wrong for America.”

In het filmpje wordt Kamala radicaal links genoemd en wijst de commentaarstem erop dat kiezers haar niet zagen zitten als presidentskandidaat, maar dat Biden als overgangskandidaat wel de macht aan haar wil overdragen.

Democratische kopstukken prijzen Harris

Democratische kopstukken tonen zich enthousiast over Kamala Harris als kandidaat-vicepresident. Zo spreekt oud-president Barack Obama van „een goede dag voor het land” en stelt hij dat Harris „meer dan voorbereid is op de baan”. Volgens Obama heeft Biden „de ideale partner gekozen” om hem te helpen „de serieuze uitdagingen te lijf te gaan waar Amerikanen nu en in de komende jaren mee te kampen hebben”.

I’ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She’s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let’s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g — Barack Obama (@BarackObama) August 11, 2020

Kamala Harris behoort niet tot de linkervleugel van de Democratische partij, maar toch is ook Bernie Sanders vol lof over haar: „Zij weet wat nodig is om het op te nemen voor werkende mensen, te vechten voor gezondheidszorg voor iedereen en het verdrijven van de meest corrupte regering uit de geschiedenis”, tweet hij.

Ook de Clintons zijn enthousiast over Kamala Harris. Oud-president Bill Clinton spreekt van „een geweldige keuze”, terwijl zijn vrouw en voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton op Twitter schrijft dat Harris „zich al heeft bewezen als dienaar van de publieke zaak en leider.”

I'm thrilled to welcome @KamalaHarris to a historic Democratic ticket. She's already proven herself to be an incredible public servant and leader. And I know she’ll be a strong partner to @JoeBiden. Please join me in having her back and getting her elected. pic.twitter.com/cmtOO8Gqqv — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 11, 2020

Volgens het Democratische campagneteam houdt Kamala Harris woensdag een toespraak over haar nominatie in Wilmington in de staat Delaware, de woonplaats van Joe Biden.