Trein ontspoord in Schotland, meerdere gewonden

In Aberdeenshire in het noorden van Schotland is woensdagochtend een passagierstrein ontspoord. Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon zijn er meerdere slachtoffers. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er precies zijn en of er doden zijn gevallen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is ook nog niet bekend. Sturgeon spreekt op Twitter van een „zeer ernstig ongeluk”. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, zegt de Britse spoorwegpolitie. Het gaat om meerdere ambulances en een traumahelikopter.

Op beelden op sociale media is te zien dat er veel rookontwikkeling is. De Britse premier Boris Johnson heeft zijn medeleven betuigd aan de betrokkenen. De trein was vermoedelijk onderweg van Aberdeen naar de plaats Stonehaven. Volgens persbureau ANP gaat het om een voertuig van NS-dochter Abellio.