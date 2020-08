Paris Saint-Germain ontsnapt wonderbaarlijk tegen Atalanta

Met een ongekende opleving in de laatste minuten heeft Paris Saint-Germain de halve finale van de Champions League bereikt. Lang stond de Franse kampioen in Lissabon op achterstand tegen Atalanta, de revelatie van de Italiaanse Serie A uit Bergamo. Treffers van Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting zetten de wedstrijd vanaf de 90e minuut alsnog op zijn kop, 2-1.

In de eerste helft kwam Atalanta op voorsprong. Mario Pasalic maakte het doelpunt voor de nummer drie van Italië, die speelde met de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon. Lang leek dat genoeg, tot het verrassende slotoffensief van PSG. In de halve finale speelt de club uit de Franse hoofdstad tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Leipzig en Atlético Madrid, die donderdag in Lissabon wordt gespeeld.

Offensief Atalanta

Vooral door de als altijd zeer offensieve instelling van Atalanta was het duel vanaf de eerste minuut boeiend. Alejandro Gómez met een schot en Hateboer met een kopbal waren in de openingsfase gevaarlijk, maar beide keren greep voormalig Real Madrid-doelman Keylor Navas goed in. Navas zou later in het duel geblesseerd uitvallen.

Het antwoord van PSG kwam in de vorm van een uitbraak van Neymar, maar hij schoot vrij voor keeper Marco Sportiello naast. Vlak voor rust kreeg het Braziliaanse wonderkind nog een aardige mogelijkheid na fout terugspelen van Hateboer, maar nu was hij te slordig.

Inmiddels stonden de Italianen al op voorsprong. Pasalic scoorde na iets minder dan een half uur. De Kroaat kreeg de bal min of meer via de kluts, maar schoot vervolgens wel fraai in, 1-0.

Invalbeurt Mbappé

Kylian Mbappé zat aanvankelijk op de bank bij PSG, omdat hij hooguit de fitheid had om een half uur te spelen. Aangezien de Parijzenaars ook na de hervatting aanvankelijk niet dichterbij kwamen, besloot de Duitse coach Thomas Tuchel de jeugdige international ook precies een half uur voor tijd in te zetten.

In de 74e minuut was Mbappé dicht bij de gelijkmaker, maar ook hij vond doelman Sportiello op zijn weg. Dat overkwam kort later ook Neymar, mede omdat hij te zwak inschoot. Veel vloeiende aanvallen waren er echter niet van Fransen, mede ook omdat Nederlands international De Roon veel aanvallen van PSG vroegtijdig onderbrak.

Toch slaagde Marquinhos er in de slotminuten nog in voor Paris Saint-Germain gelijk te maken. Eric Maxim Choupo-Moting gaf in extra tijd het duel een beslissende wending, op aangeven van ‘supersub’ Mbappé.

Bij PSG zat de Nederlander Mitchel Bakker op de bank. (ANP)