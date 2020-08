Oud-worstelaar Dwayne Johnson is de best betaalde mannelijke acteur

De Amerikaanse oud-worstelaar Dwayne Johnson is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de best betaalde mannelijke acteur. Dat deed het tijdschrift Forbes, dat jaarlijks een lijst publiceert met de meest verdiende acteurs.

Johnson verdiende tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020 naar verluidt 87,5 miljoen dollar (74,5 miljoen euro). Bijna een derde van dat bedrag kreeg Johnson voor zijn rol in de Netflix-thriller Red Notice. Hij had ook veel inkomsten uit zijn fitnesskledinglijn, Project Rock.

De tien best betaalde acteurs verdienden de afgelopen twaalf maanden samen 545,5 miljoen dollar. Volgens Forbes komt meer dan een kwart daarvan van de streamingdienst Netflix.

De Canadese acteur Ryan Reynolds, die naast Johnson speelde in Red Notice, was de op één na best betaalde acteur met een inkomen van 71,5 miljoen dollar. De eerste niet uit Noord-Amerika afkomstige acteur in de lijst is Bollywood-ster Akshay Kumar. De Indiase acteur staat op de zesde plaats met een inkomen van 48,5 miljoen dollar, vooral dankzij sponsorcontracten met bedrijven. Opvallend is de hoge positie van komiek Adam Sandler. Hij sloot in 2014 een contract met Netflix: voor 250 miljoen dollar zou hij in vier films van de streamingdienst acteren.

Forbes maakt later de lijst van best betaalde vrouwelijke acteurs bekend. Vorig jaar stond Scarlett Johansson bovenaan met een inkomen van 56 miljoen dollar. Zeven mannelijke collega’s verdienden toen meer in dezelfde periode.

De top tien 1. Dwayne Johnson: 87,5 miljoen dollar 2. Ryan Reynolds: 71,5 miljoen dollar 3. Mark Wahlberg: 58 miljoen dollar 4. Ben Affleck: 55 miljoen dollar 5. Vin Diesel: 54 miljoen dollar 6. Akshay Kumar: 48,5 miljoen dollar 7. Lin-Manuel Miranda: 45,5 miljoen dollar 8. Will Smith: 44,5 miljoen dollar 9. Adam Sandler: 41 miljoen dollar 10. Jackie Chan: 40 miljoen dollar