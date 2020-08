Oppositie én coalitie kritisch over quarantaineplicht en contactonderzoek

Meerdere oppositie- en coalitiepartijen zijn het niet eens met het plan van het kabinet om twee weken quarantaine verplicht te stellen voor Nederlanders die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus of terugkomen uit gebieden waar veel besmettingen zijn. Dat bleek woensdag tijdens het Tweede Kamerdebat over het toegenomen aantal besmettingen in Nederland.

Voorman Rob Jetten van coalitiepartij D66 noemde het besluit „een bliksemafleider”. Volgens hem moet het kabinet mensen ‘verleiden’ om thuis te blijven, in plaats van te „dreigen met dwangsommen en straffen”. Hij stelde voor terugkeerders meermaals te laten testen of de quarantaineperiode te verkorten. Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher was kritisch. Hij vindt het tegenstrijdig dat het kabinet eerder zei niet te veel verplichtingen te willen en nu wel met een quarantaineplicht komt. SGP-leider Kees van der Staaij stelde dat andere mogelijkheden beter onderzocht moeten worden.

Kamerleden van regeringspartijen CDA en VVD waren positiever over de quarantaineplicht. VVD-Kamerlid Hayke Veldman noemde het „verstandig om de wettelijke mogelijkheden te benutten”. CDA-Kamerlid Joba van den Berg opperde zelfs dat er nog een verplichting bij moet komen. Volgens haar moeten reizigers die terugkomen uit risicogebied, verplicht worden zich te laten testen op het coronavirus.

De quarantaineplicht is niet het enige waar het kabinet uitleg over moet geven. Zo bestaat er veel onbegrip over het bron- en contactonderzoek. Vorige week bleken de GGD’s in Amsterdam en Rotterdam minder onderzoek te doen vanwege capaciteitsproblemen, terwijl minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) juist had beloofd dat het bron- en contactonderzoek zou worden uitgebreid.

