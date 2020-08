Opnieuw hitterecord: 7 dagen op rij tropisch warm

Met een gemeten temperatuur van 30,0 graden Celsius om 13.00 uur op woensdag in De Bilt, is opnieuw een hitterecord verbroken. Het is de zevende dag op rij dat het KNMI een ‘tropische’ temperatuur van dertig graden of meer meet op het hoofdstation. Dat is sinds de eerste temperatuurmetingen in 1901 niet voorgekomen, meldt Weeronline.

Het vorige record dateert van 1941 en 1975, toen werd het zes dagen op rij tropisch warm. Dinsdag verbrak de warmte ook een record: De Bilt mat toen voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland een temperatuur van 35 graden of meer. Ook dat kwam sinds 1901 nog niet voor.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt, waarbij de metingen minstens drie dagen dertig graden of meer uit moeten wijzen. De huidige hittegolf begon donderdag. Toen mat De Bilt 31,0 graden Celsius. Deze hittegolf is niet de langste ooit: dat record is gevestigd in 1975, toen aaneengesloten achttien zomerse dagen werden gemeten. Op zes daarvan lag de temperatuur hoger dan dertig graden.

Weeronline verwacht ook donderdag metingen van ruim dertig graden in De Bilt, waarmee het record met een extra dag verlengd zou worden. Vanaf donderdag gaat het volgens de voorspellingen onweren. Vanaf vrijdag is de reeks tropische dagen naar alle waarschijnlijkheid voorbij.

