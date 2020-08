Ongekende krimp Britse economie

De Britse economie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordkrimp doorgemaakt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het statistiekbureau Office for National Statistics (ONS) woensdag heeft gepubliceerd. Het bruto binnenlands product slonk tussen april en juli met 20,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het gaat om een eerste raming, benadrukt ONS, maar „het is duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk de grootste recessie doormaakt sinds het begin van de verslaglegging”, in 1955.

In de eerste drie maanden kromp de economie in het VK met 2,2 procent. Dat het vorige kwartaal zoveel slechter was, komt volgens ONS vooral doordat in de maand april de productie als gevolg van coronamaatregelen met 20 procent daalde. Er werden minder goederen gemaakt, minder diensten geleverd en de bouw lag ook goeddeels stil.

In juni werden wel alweer tekenen van herstel gezien, zegt statisticus Jonathan Athow van het ONS in een maandelijks bulletin. „Winkels gaan weer open, fabrieken voeren hun productie weer op en de huizenbouw zet zijn herstel door.”

Hoewel veel landen de voorbije maanden dramatische economische cijfers lieten noteren, deed de Britse economie het slechter dan veel andere grote economieën. In de buurt van het Britse cijfer komt het Spaanse cijfer: in Spanje bedroeg de krimp 18,5 procent, volgens een eerste raming die begin deze maand werd gepubliceerd. In Frankrijk werd de economie 13,8 procent kleiner, in Duitsland 10,1 procent. In Nederland rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanstaande vrijdag over de economie in het tweede kwartaal.

Douaneheffingen

Ondernemersorganisatie CBI riep de regering in Londen op tot „maximale waakzaamheid”. Econoom Alpesh Paleja van CBI sprak van een „dubbele bedreiging” voor de economie: het scenario van een tweede golf coronabesmettingen, plus gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met de Europese Unie over een vrijhandelsakkoord. De gesprekken over een Brexit-handelsdeal, die voor het eind van het jaar rond moet zijn, zitten muurvast.

Als er geen deal komt, valt het VK terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Britse exporteurs moeten dan douaneheffingen gaan betalen in de EU en er ontstaat rompslomp aan de grens.

In de zakenkrant Financial Times riep Make UK, een branchevereniging van de maakindustrie, de regering op om „flexibel” te zijn in het verlengen van de regeling waarmee bedrijven salarissen kunnen doorbetalen op kosten van de overheid. Deze regeling lijkt op de Nederlandse Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). In de Britse politiek gaan stemmen op om de regeling af te bouwen na oktober. Dit kan leiden tot een snelle toename van de werkloosheid. Sinds maart zijn in het VK al 730.000 banen verloren gegaan, zo meldde statistiekbureau ONS deze week.

De Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, overweegt de presentatie van een uitgavenplan voor de komende drie jaar uit te stellen van de herfst tot in het voorjaar van 2021, zo meldt de Financial Times. Als het VK wordt getroffen door een tweede golf coronabesmettingen, heeft de presentatie van het meerjarenbudget – waarin de politieke prioriteiten van premier Boris Johnson gestalte moeten krijgen – weinig zin, zo zou Sunak menen.