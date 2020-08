Kamala Harris valt president Trump hard aan op aanpak coronavirus

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft Kamala Harris woensdagmiddag lokale tijd in zijn woonplaats Wilmington officieel gepresenteerd als zijn running mate. Harris ging bij hun eerste gezamenlijke optreden meteen fel in de aanval op zittend president Donald Trump: „We hebben een president die meer om zichzelf geeft dan om zijn kiezers”.

Volgens senator Harris heeft Trump een puinhoop gemaakt van de aanpak van de coronacrisis: „Zijn mismanagement van de pandemie heeft tot gevolg gehad dat we nu de zwaarste economische crisis doormaken sinds de Grote Depressie”. De Verenigde Staten snakken volgens haar dan ook naar nieuw leiderschap en ze zei dat het goede nieuws is dat kiezers over 83 dagen al de kans hebben Trump naar huis te sturen.

Donald Trump noemde Kamala Harris dinsdag direct nadat bekend werd dat zij de beoogde vicepresident is van Joe Biden „de gemeenste, vreselijkste en meest respectloze” senator. Toch doneerde hij in 2011 en 2013 volgens financiëel persbureau Bloomberg nog voor in totaal 6.000 dollar aan haar campagne om te worden herkozen als openbaar aanklager in Californië.

Biden: Inspiratie voor bruine en zwarte meisjes

De 55-jarige Harris is de eerste zwarte vrouw die door een van de twee grote Amerikaanse partijen is genomineerd om vicepresident te worden. Biden vestigde daar zelf heel bewust de aandacht op door te zeggen dat de keus voor Harris een inspiratie kan zijn voor „jonge bruine en zwarte meisjes”, die zichzelf misschien voor het eerst zullen zien als toekomstige president of vicepresident.

„Ze is vanaf dag één klaar om dit werk te doen”, zei Biden, die zelf acht jaar lang vicepresident was onder Barack Obama. „We zijn allebei klaar om aan te slag te gaan om dit land opnieuw op te bouwen. En beter te maken”.

Bij de Democratische voorverkiezingen nam Harris het nog op tegen Biden en viel ze hem tijdens een debat fel aan op vermeend racisme, omdat hij als senator in de jaren zeventig stemde tegen busvervoer om zwarte schoolkinderen naar witte scholen te brengen.