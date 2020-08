Just Eat Takeaway: meer omzet door het coronavirus, toch verlies geleden

Het coronavirus, een grote fusie en een voorgenomen overname hebben zowel de omzet als het verlies van etenbestelsite Just Eat Takeaway.com het afgelopen halfjaar doen stijgen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse etenbestelsite, die woensdag bekend zijn gemaakt

Takeaway (het voormalige Thuisbezorgd.nl) fuseerde begin dit jaar met het Britse Just Eat en sloot in juni een akkoord om de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub voor 6,4 miljard euro over te nemen. Als deze overname slaagt, is Just Eat Takeaway na het Chinese Meituan het op één na grootste maaltijdenplatform ter wereld.

Mede door de fusie met Just Eat overschreed de omzet van het bedrijf het afgelopen halfjaar voor het eerst de grens van 1 miljard euro, een stijging van 44 procent ten opzichte van vorig jaar. Daar stond een verlies van 158 miljoen euro tegenover, vooral veroorzaakt door eenmalige advocaten– en bankierskosten die de deals met GrubHub en Just Eat begeleidden.

Meer klanten

Het coronavirus en de wereldwijde lockdowns hebben veel restaurants en consumenten richting maaltijdbezorging gedreven. Topman Jitse Groen zei vorige week in een interview met NRC in de beginperiode veel last te hebben gehad van mensen die boodschappen hamsteren en vervolgens „thuis omringd zaten door eten”. Groen zei ook: „Later trok het trouwens wel weer aan, en op dit moment gaat het weer heel erg hard.”

In Nederland werden een kwart meer bestellingen gedaan: 23 miljoen stuks. De gemiddelde prijs was 22 euro

Dat is terug te zien in de cijfers. Het totaal aantal klanten van Just Eat Takeaway steeg de afgelopen zes maanden met 21 procent naar 54 miljoen. In alle markten zag het bedrijf van Groen een toename van het aantal bestellingen, met uitschieters in Duitsland en Canada, waar het aantal orders meer dan verdubbelde.

In Nederland steeg het aantal bestellingen het afgelopen half jaar met een kwart naar 23 miljoen, voor een gemiddelde prijs van 22 euro. Concurrent UberEats rapporteerde vorige week vergelijkbare groeipercentages. De taxi-app haalt inmiddels meer omzet uit maaltijdbezorging dan uit taxiritten, die door het coronavirus grotendeels zijn opgedroogd.

De komende tijd gaat Just Eat Takeaway „aggressief investeren”, zei Groen in een toelichting op de halfjaarcijfers: onder meer tientallen miljoenen in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk om snel meer restaurants en klanten aan te sluiten.

„We groeien omdat we nieuwe klanten aantrekken. Deze klanten komen vervolgens vaker terug. Dat is ons model en het coronavirus heeft dat versneld”, zei Groen. „We gaan proberen voordeel te halen uit deze situatie voor ons bedrijf en dus is het raadzaam om juist nu te investeren.”