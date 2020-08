Jihadisten veroveren havenstad in noorden van Mozambique

Jihadisten hebben na een offensief van een week een belangrijke haven in het noorden van Mozambique veroverd. Regionale media schrijven woensdag dat de regeringstroepen die de plaats Mocimboa da Praia moesten verdedigen, op de vlucht zijn geslagen. De militanten hebben banden met terreurgroep Islamitische Staat.

Het offensief van de militanten begon op 5 augustus. De regeringstroepen hadden uiteindelijk niet genoeg munitie om door te vechten, en besloten daarop onder meer per boot het gebied te ontvluchten. Zo’n 55 militairen zouden zijn omgekomen, en nog eens 90 raakten gewond.

Lees ook over de waarschuwing van de VS: militanten in Mozambique ‘steeds agressiever’, IS breidt mogelijk uit

De afgelopen weken zijn de jihadisten bezig met een nieuwe opmars in de regio, waarbij al tienduizenden inwoners op de vlucht zijn geslagen. Mocimboa da Praia bevindt zich in de provincie Cabo Delgado en ligt dichtbij een belangrijk gasproject ter waarde van zo’n 50 miljoen euro. De haven wordt ook gebruikt voor transport naar nabijgelegen olievelden.

Sinds 2017 wordt er gevochten in Cabo Delgado, maar nog niet eerder werd er zo’n succesvol offensief ingezet door de jihadisten. Dit jaar zweerde de groep, bekend als Ahlu Sinnah Wa-Jama, trouw aan Islamitische Staat. Het is nog de vraag of het de opstandelingen lukt de strategisch gelegen havenstad te blijven bezetten. Tanzania, dat ten noorden van Cabo Delgado ligt, zegt dat het van plan is om de jihadisten uit de grensregio te verdrijven.