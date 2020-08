Jaar cel geëist voor plaatsen nepbom bij koosjer restaurant

Het OM eist twaalf maanden gevangenisstraf tegen Hassan N., die ervan verdacht wordt in januari dit jaar een nep-explosief te hebben geplaatst bij koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam. N. wordt ook verdacht van het zenden van een dreigbrief met antisemitische teksten aan een buurvrouw, zo bleek woensdag op de zitting. Hij ontkent beide feiten.

Op 15 januari van dit jaar werd voor de deur van HaCarmel een pakketje aangetroffen dat veel weg had van een bom. De politie sloot de omgeving van het restaurant urenlang af, omwonenden werden geëvacueerd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek en constateerde dat het een nep-explosief was.

Lees ook het verslag van de rechtszaak tegen Saleh A., die de ruiten van HaCarmel ingooide

N., een 46-jarige Amsterdammer die in Marokko geboren is, werd in mei dit jaar gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis. Op het verdachte pakketje werden vingerafdrukken en dna-sporen van hem aangetroffen; op beveiligingsbeelden is volgens het OM te zien hoe hij het pakketje voor de deur van het restaurant legt. N. was verslaafd aan harddrugs, gebruikt die soms nog, en kwam vaker in aanraking met justitie. Zo werd hij zes jaar geleden veroordeeld voor het bedreigen van een NS-medewerker. Hij maakte haar uit voor „vuile kankerjood” en voegde haar toe: ,,Ik ga jullie allemaal vermoorden.”

Antisemitische dreigbrief

De dna-sporen van N. werden ook aangetroffen op een anonieme brief die een buurvrouw van hem in 2019 ontving. Daarin werden de vrouw en haar zoontje met de dood bedreigd. De brief was ondertekend met hakenkruizen en de naam „Adolf 2019”.

De officier van justitie verwijt N. dat hij met het plaatsen van de nepbom angst heeft gezaaid bij omwonenden en de Israëlisch-Nederlandse familie Bar-On, die eigenaar is van HaCarmel. „Hij heeft hen bewust angst willen aanjagen vanwege hun afkomst.” Ook stelde de officier van justitie dat er van N.’s daad een dreiging uitging naar de Joodse gemeenschap. Zo hielden op de dag van de nepbom enkele Joodse scholen in Amsterdam op advies van de politie hun leerlingen binnen.

N. ontkent het pakketje bij het restaurant te hebben gelegd. Hij stelde dat hij de doos, die gevuld bleek met tuinafval, de dag ervoor op straat had achtergelaten omdat de vuilcontainer vol zat. Ook zei hij niet de afzender te zijn van de dreigbrief aan de buurvrouw. „Ik zou niet weten hoe mijn dna erop terecht is gekomen.” N. heeft naar eigen zeggen geen antisemitische denkbeelden.

Zeven keer belaagd

HaCarmel is in de afgelopen tweeënhalf jaar zeven keer belaagd. „Mijn zaak is kapot”, zei eigenaar Sami Bar-On in de rechtszaal. „De mensen komen niet meer omdat ze het te gevaarlijk vinden.” Volgende week moet Saleh A. voor de rechter verschijnen, een Palestijnse Syriër die in mei dit jaar werd gearresteerd toen hij voor de tweede keer de ruiten van HaCarmel insloeg en probeerde de Israëlische vlag in brand te steken.

Naast twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, eiste het OM voor N. een gebiedsverbod en verplichte controles op cocaïne. Daniël Bar-On, mede-uitbater van HaCarmel, noemde de strafeis na afloop „mager”.

De uitspraak is op 26 augustus.