Derde nacht van demonstraties Wit-Rusland wegens stembusuitslag

Voor de derde nacht op rij zijn woensdagavond in Wit-Rusland protesten uitgebroken als reactie op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Persbureau Reuters meldt op basis van ooggetuigen dat de oproerpolitie opnieuw geweld gebruikte tegen ongewapende betogers, onder wie twee persfotografen.

Betogers liepen in de hoofdstad Minsk en andere plaatsen door de straten, klapten in hun handen en scandeerden „ga weg” tegen de autoriteiten. Op meerdere plekken leidden demonstraties tot botsingen met de politie, die met rubberkogels op demonstranten schoot en flashbanggranaten afvuurde, waarbij een onbekend aantal mensen gewond raakte. Ook zouden er weer mensen zijn opgepakt, hoeveel is niet bekend.

De protesten houden aan sinds zondagavond, toen de eerste uitslagen van de stembusgang een forse overwinning voor zittend president Aleksandr Loekasjenko toonden. Volgens de oppositie en diens belangrijkste kandidaat, Svetlana Tichanovskaja, zijn de verkiezingen vervalst. Tichanovskaja werd in de dagen na de verkiezingen het land uitgezet door de autoriteiten en bevindt zich momenteel in buurland Litouwen.

Vanuit daar deelde ze dinsdag een videoboodschap, waarin ze demonstranten vroeg niet de straat op te gaan en geweld te voorkomen. „Ik wil geen bloed en geweld. Ik vraag u om u niet te verzetten tegen de politie. Ga niet de straat op om uw leven niet in gevaar te brengen.”

Mogelijk sancties

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) heeft zich dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken tegen de verkiezingsuitslag en gewelddadige nasleep daarvan. Hoewel verkiezingswaarnemer OVSE geen toezicht mocht houden over het verloop van de stembusgang, zijn er volgens Blok „duidelijke aanwijzingen dat de verkiezingen niet volgens internationale standaarden zijn verlopen.”

Het kabinet kijkt samen met de andere EU-lidstaten bovendien naar manieren om „druk uit te oefenen op de Wit-Russische regering”, ook voor het geweld dat gebruikt is tegen demonstranten. Sancties tegen de Wit-Russische regering zijn daarbij niet uitgesloten, aldus Blok, hoewel het „belangrijk is dat maatregelen die de Wit-Russische bevolking raken daarbij worden vermeden.”

