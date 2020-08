Ondernemersvertrouwen krabbelt op na historisch laag punt

Het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2020 is sterk toegenomen ten opzichte van het historisch lage punt drie maanden geleden. Dat blijkt uit de zogeheten conjunctuurenquête van onder andere het CBS en de KVK.

Het ondernemersvertrouwen steeg op een door het CBS aangehouden index van -37,2 naar -19,3. Niet eerder herstelde het vertrouwen zich in een kwartaal op deze manier. In de autohandel en -reparatie steeg het optimisme het hardst: met 38 punten naar -9. Onder meer detailhandelaren zijn overwegend positief (+4,5 procent). Horecaondernemers zien de situatie echter nog steeds zwart in (vertrouwen op -52,4). 90 procent van alle horecabedrijven leed de afgelopen drie maanden verlies.

Daarnaast wist slechts 4 procent van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatiesector een positief bedrijfsresultaat te behalen in het eerste half jaar. 78 procent van die ondernemingen leed verlies. In de bouw daarentegen zijn de meeste bedrijven wel winstgevend geweest.

In de enquête werd ook gevraagd naar de bereidheid tot het doen van investeringen. 43 procent van de niet-financiële bedrijven zegt investeringen uitgesteld of afgeblazen te hebben als gevolg van de coronacrisis. Daar tegenover was 11 procent van de ondervraagde ondernemers juist gaan investeren als gevolg van de crisis.Het ondernemersvertrouwen is een indicator die op het laagst -100 is en op zijn hoogst 100. De meting wordt sinds 2008 gedaan. In het tweede kwartaal van 2020 was het ondernemersvertrouwen lager dan op het dieptepunt van de crisis in 2008. Sinds begin 2014 stond het ondernemersvertrouwen in de plus.