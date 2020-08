Britse politici hekelen ‘voyeuristische’ verslaggeving over bootvluchtelingen

Sky News benaderde dinsdag een groep migranten vlak voor de Britse kust. De boot van Sky News bleef de migranten vervolgens van dichtbij volgen. Verslaggever Ali Fortescue vertelde hierbij dat de kapitein de kustwacht heeft gebeld, en dat de cameraploeg ‘bij de boot zou blijven totdat deze veilig aankomt’.

Maandagochtend zond de BBC in haar ontbijtshow ook livebeelden uit vanaf een boot waarmee een bootje met vluchtelingen gevolgd werd. De cameraploeg zoomt in op de migranten, terwijl verslaggever Simon Jones vertelt hoe ‘gevaarlijk’ vol de boot is. Ook de BBC bleef net zo lang bij de boot tot de vluchtelingen werden opgepikt door een schip van de Britse grenswacht.

Britse politici reageerden kritisch op de reportages. Labour-parlementslid Zarah Sultana reageerde: „We zouden mensen moeten aanmoedigen om het kanaal níet over te steken, in plaats van ze te filmen alsof het een groteske realityshow is.” Stephen Farry, leider van de Noord-Ierse Alliance Party, stelde dat de verslaggeving met ‘ethische journalistiek’ niets meer van doen heeft. „Het is voyeurisme en gretig gebruik maken van andermans misère. Media zouden juist moeten proberen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de duistere krachten die deze anti-mensenagenda voeden ter verantwoording te roepen.”

Ook mensenrechtenorganisaties reageerden boos op de reportages. Stichting Help Refugees riep mensen op om een brief naar de omroepen te sturen met het verzoek om te stoppen met de ‘exploitatieve, dehumaniserende’ verslaggeving. „Deze onmenselijke berichtgeving wakkert vijandigheid jegens vluchtelingen aan en behandelt de wanhopige reizen van extreem kwetsbare mensen als een toeschouwerssport.”

Hardere maatregelen

De verslaggeving volgt op plannen van de Britse regering om hardere maatregelen te treffen om het oversteken van het Kanaal te ontmoedigen. Volgens onderzoek van Britse media steken steeds meer migranten het Kanaal over: dit jaar zouden al zo’n 4.100 migranten de oversteek hebben gewaagd - bijna twee keer zoveel als in heel 2019.

Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, diende eerder deze week daarom een verzoek in bij de marine om de toestroom een halt toe te roepen. Ook werd een ambtelijke marinier aangesteld die ervoor moet zorgen dat de route over het Kanaal ‘niet levensvatbaar’ is.

Een woordvoerder van Sky News benadrukt in een verklaring aan The Guardian dat het gaat om een ‘gigantisch’ nieuwsverhaal’, en wees daarbij naar de plannen van de Britse regering om hardere maatregelen te treffen. Volgens Sky is de verslaggeving op een ‘verantwoordelijke’ en ‘humane’ manier daarom extra belangrijk.

De BBC spreekt in een reactie tegenover The Guardian van een ‘treffend voorbeeld van de aanzienlijke risicio’s die mensen bereid zijn te nemen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken’. „Het oversteken van het kanaal is daarom een onderwerp van groot belang, en we proberen altijd om deze verhalen met gevoel en empathie te brengen.”