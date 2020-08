Arrestatiebevel voor voortvluchtige Surinaamse ex-minister Hoefdraad

De Surinaamse politie heeft dinsdag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de voormalige minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Hoefdraad wordt onder meer verdacht van verduistering, de ongeoorloofde verkoop van overheidsgebouwen en misbruik van royalty’s van goudbedrijven. De politie vraagt mensen die weten waar hij verblijft, contact op te nemen.

Hoefdraad is voor het laatst gezien in Guyana, een buurland van Suriname. Het is onduidelijk of hij zich daar nog steeds bevindt. Volgens nieuwssite Starnieuws is het mogelijk dat de voormalige politicus zich schuil houdt in Suriname. De site meldt dat er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd zal worden, als blijkt dat de voormalig politicus inderdaad in het buitenland zit.

Het arrestatiebevel is de volgende stap in de vervolging van Hoefdraad. Vorige week stelde het parlement de ex-politicus al in staat van beschuldiging - iets wat in Suriname nodig is om een (voormalig) minister te kunnen vervolgen. Hoefdraad heeft een kort geding aangespannen vanwege dat besluit. De 58-jarige ex-politicus was van 2015 tot de verkiezingen van afgelopen juli minister voor de toenmalige regeringspartij NDP, waar ook voormalig president Desi Bouterse toe behoort.

Lees ook dit interview met de nieuwe president van Suriname: ‘Geef ons vertrouwen, ik geef er een prachtig Suriname voor terug’