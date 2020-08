Advocaat Bouchikhi vreest vooringenomenheid rechters

Advocaat Yassine Bouchikhi vreest dat twee rechters in de Marengozaak hem niet meer onbevooroordeeld tegemoet treden nu het Openbaar Ministerie hem dinsdag heeft beschuldigd van het doorgeven van informatie aan handlangers van Ridouan Taghi. Tijdens de tweede dag van de tussentijdse behandeling van de Marengozaak tegen een groep verdachten rond Ridouan Taghi heeft Bouchikhi de voorzitter van de rechtbank en de ‘oudste’ rechter gevraagd om zich te verschonen en terug te treden.

Directe aanleiding voor dit verzoek was een opmerking van de oudste rechter die woensdagochtend terugkwam op een kort gesprek dat Bouchikhi dinsdagochtend voerde met verdachte Mohammed ‘Mo’ Razzouki, die geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam. De oudste rechter suggereerde dat dit informele gesprek ongewenst was en dat het „een bepaalde indruk” zou kunnen wekken. Bouchikhi is dinsdag door justitie beticht van het lekken van informatie uit gevoelige dossiers naar handlangers van Taghi.

Verdachte wil zijn broer spreken

Bouchikhi is de advocaat van Zaki Razzouki, een oudere broer van Mo. Zaki heeft een tijd lang vastgezeten in de Marengozaak maar na de schorsing van zijn voorlopige hechtenis is hij op vrije voeten. Aan die schorsing is als voorwaarde verbonden dat hij geen contact mag hebben met zijn broer.

Woensdagochtend verzocht advocaat Bouchikhi om dat verbod op te heffen. Mo Razzouki zit in de extra beveiligde inrichting in Vught en zijn oudere broer Zaki wil hem graag spreken om te horen hoe het met hem gaat. Vanwege het strenge regime in Vught kunnen de twee broers daar nooit ongezien kwesties bespreken die betrekking hebben op de strafzaak Marengo, aldus Bouchikhi. Daarom zou het contactverbod zijn doel voorbijschieten.

Na dit verzoek wees de oudste rechter op het korte informele gesprek dat advocaat Bouchikhi dinsdag had gehad met Mo Razzouki. Op de vraag welke indruk Bouchikhi dan gewekt zou hebben, wilde de rechter niets zeggen. Na de lunchpauze zei de rechtbankvoorzitter dat het hier om een ongelukkige opmerking ging en dat het niet de bedoeling was geweest om Bouchikhi in een kwaad daglicht te stellen.

Beleefdheden uitwisselen

Ondanks excuses van de rechtbank krijgt Bouchikhi bijval van advocaat Max den Blanken, die de rechtbank voorhoudt dat het in grote strafzaken die lang duren „volstrekt normaal” is dat advocaten op lange zittingsdagen beleefdheden uitwisselen met verdachten: „een kort praatje, een handdruk met de vraag ‘hoe gaat het’.” In de Marengozaak is dat volgens Den Blanken niet anders: „Alle advocaten doen daaraan mee, inclusief ikzelf.”

Den Blanken sprak zijn verbazing uit over het feit dat nu alleen Bouchikhi hierop is aangesproken omdat er „een verkeerde indruk zou kunnen ontstaan”. Maar op de vraag welke indruk precies kwam volgens Den Blanken geen helder antwoord. „Vandaar dat ik het zelf maar invul”, zei hij. „De indruk dat Bouchikhi boodschappen doorgeeft tussen de broers Razzouki en daarmee het contactverbod doorbreekt? Dat hij dus een boodschappenjongen is van de verdachten. Precies de beschuldiging die enkele dagen geleden op de voorpagina van De Telegraaf stond, inclusief de foto van de heer Bouchikhi.”

Den Blanken stelde dat de rechtbank wellicht de beste intenties had met de opmerking, maar dat Bouchikhi hier emotioneel op reageerde begrijpt Den Blanken heel goed. „Voor hem is de indruk ontstaan dat hij anders behandeld wordt dan andere raadslieden. Ik kan hem daar geen ongelijk in geven. Die indruk krijg ik ook.”

Vereenzelvigd met cliënt

Hij vervolgde zijn betoog door te stellen dat het voor advocaten steeds moeilijker is om hun werk te doen. „Het maatschappelijk begrip voor onze rol neemt af. Advocaten worden steeds vaker vereenzelvigd met hun cliënt. Ik hoef uw rechtbank niet uit te leggen hoe levensgevaarlijk dat is”, aldus Den Blanken.

Bouchikhi neemt vooralsnog geen genoegen met de excuses van de rechtbank. Hij wil weten welke indruk de rechtbank van hem heeft. „Anders kan ik hier namens mijn cliënt niet meer optreden”, zegt hij. De rechters reageren waarschijnlijk donderdag op zijn verzoek om zich te verschonen. Bouchikhi weet nog niet wat hij doet als ze daar niet op ingaan.