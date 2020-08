ABN Amro stopt met zakenbank buiten Noordwest-Europa

ABN Amro stopt met de bancaire activiteiten voor grootzakelijke klanten buiten Nederland en Noordwest-Europa. De afslanking van Corporate & Institutional Banking (CIB) in de komende drie tot vier jaar kost ongeveer 800 banen, van de in totaal 2500 bij de zakenbank.

Het besluit moet de bank minder kans geven op stroppen. Mede door afschrijvingen op zakelijke klanten boekte de bank voor het tweede kwartaal op rij een nettoverlies, zo bleek uit de tweedekwartaalcijfers die woensdag zijn gepresenteerd.

Het nettoverlies van ABN Amro over de ‘coronamaanden’ april, mei en juni kwam uit op 5 miljoen euro. De nieuwe topman Robert Swaak spreekt in een schriftelijke toelichting van een „nagenoeg breakeven resultaat”. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een verlies van 46 miljoen euro.

In de eerste drie maanden van het jaar boekte de bank 395 miljoen euro verlies. Net als toen werden de resultaten van de bank flink gedrukt door voorzieningen op mogelijke toekomstige verliezen. De zogenoemde stroppenpot werd afgelopen kwartaal met 703 miljoen gevuld, tegen 1,1 miljard in het eerste kwartaal.

Wirecard

De voorzieningen bestaan mede uit een ‘uitzonderlijk klantdossier’: net als bij ING vorige week gaat dat vermoedelijk om een lening van om en nabij de 200 miljoen euro aan het door fraude omgevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard. Daarnaast zette de bank ook voorzieningen opzij voor leningen die door de coronacrisis mogelijk niet meer worden terugbetaald, en vanwege de crisis op de oliemarkt.

Mede om minder gevoelig te zijn voor de volatiele oliemarkt heeft ABN Amro besloten de zakenbank, die al jaren matig presteert, te laten terugtrekken uit markten buiten Nederland en Noordwest-Europa. Alleen Europese oliebedrijven kunnen voortaan nog aankloppen bij de bank. Verder stopt de bank met financiering van de grondstoffenhandel. Alleen het onderdeel clearing, dat financiële transacties verwerkt, blijft klanten wereldwijd bedienen.

De bank had eerder dit jaar al aangekondigd naar de toekomst van de zakenbank te kijken vanwege de hoge risico’s, hoge kapitaalkosten en achterblijvende inkomsten die daar tegenover stonden. De vele zeperds op zakelijke leningen, zoals bij Wirecard, spelen daarbij ook mee: driekwart van de voorzieningen op de zakenbank van de afgelopen tien jaar kwamen door fraude. Na afloop moet de zakenbank ongeveer 45 procent minder leningen hebben uitstaan. De leningen die mogen blijven krijgen strengere voorwaarden en -limieten.

Uit de woorden van Swaak uit de toelichting op de kwartaalcijfers is op te maken dat hij verwacht dat de toevoegingen aan stroppenpot van dit jaar, over twee kwartalen al 1,9 miljard euro, ook voor het hele jaar zorgen voor een negatief resultaat. Hij noemde het operationele resultaat - de inkomsten van de bank uit rente en diensten, minus vaste kosten maar zonder de afschrijvingen - van 786 miljoen euro in het tweede kwartaal wel „veerkrachtig”. Ten opzichte van een jaar eerder waren ze 22 procent lager, ten opzichte van het eerste kwartaal 26 procent hoger.