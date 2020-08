Aantal gevangenen neemt voor derde jaar op rij toe

Het aantal gedetineerden is in 2019 opnieuw toegenomen. Op 30 september vorig jaar zaten er bijna vierhonderd mensen meer vast dan op diezelfde dag in 2018. Over een periode van drie jaar was de toename 1.100, meldt het CBS donderdag.

In totaal zitten er bijna twaalf duizend mensen in Nederland in de cel. Tot en met 2016, toen er 8.800 mensen vast zaten, daalde het aantal gedetineerde jarenlang. Bijna de helft van alle gevangenen zit in voorlopige hechtenis, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Bijna twee derde van de gedetineerden is tussen de 25 en 46 jaar oud. Jongvolwassenen, van 18 tot 25 beslaan 15 procent van de gevangenispopulatie. Deze samenstelling op het gebied van leeftijd verschilt weinig van jaar tot jaar. Ook de gemiddelde strafduur is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. 95 procent van de gevangenen is een man.