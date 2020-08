20th Century Fox ten einde na naamsveranderingen door eigenaar Disney

Vrijwel iedereen die wel eens televisie heeft gekeken, kent het beeld van het met spotlights verlichte logo van 20th Century Fox op een sokkel. Honderden films en series beginnen met de gouden letters van de Amerikaanse film- en tv-studio, die afsteken tegen een paarse avondlucht. Toch zal het logo in deze vorm iets van het verleden worden, want de naam 20th Century Fox bestaat niet meer.

Disney, sinds vorig jaar eigenaar van productiebedrijf 20th Century Fox, heeft deze week bekendgemaakt de naam van tv-studio 20th Century Fox Television te veranderen naar 20th Television. Hiermee komt definitief een einde aan 20th Century Fox nadat eerder dit jaar het woordje ‘Fox’ al verdween uit de naam van de filmstudio.

Volgens Disney was het voor consumenten verwarrend dat ‘Fox’ in meerdere Disney-merknamen terugkwam, omdat andere mediamerken als het Amerikaanse Fox Sports niets met Disney te maken hebben. The New York Times schreef eerder dat er mogelijk meer achter het besluit zit. Disney zou willen voorkomen dat het in verband wordt gebracht met Fox News - de invloedrijke, conservatieve nieuwszender. De afgelopen jaren hebben meerdere aan Disney verbonden Hollywoodfiguren zich negatief uitgelaten over die zender.

Vanaf deze herfst zal het nieuwe logo (voor zover bekend hetzelfde logo minus de woorden Century en Fox) worden gebruikt in televisieseries. Het logo wordt niet aangepast in reeds uitgebrachte producties. 20th Century Fox Television is onder meer bekend van The Simpsons en Modern Family. De filmstudio 20th Century Fox Film (nu 20th Century Studios genoemd) maakte kaskrakers als Star Wars, The Sound of Music, Die Hard en Home Alone.

