Zeker 81 doden na gevechten tussen leger en gewapende burgers Zuid-Soedan

Bij gevechten tussen regeringstroepen en gewapende burgers in de Zuid-Soedanese deelstaat Warrap zijn afgelopen weekend zeker 81 doden gevallen. Dat bevestigt een militaire woordvoerder dinsdag tegenover persbureau Reuters. De directe aanleiding van het geweld is niet duidelijk.

Voor zover bekend zouden zeker 26 burgers en 55 militairen zijn omgekomen. Nog eens 31 militairen raakten gewond. Naar verwachting zal het aantal slachtoffers oplopen. Hoeveel militieleden zijn omgekomen werd niet gezegd.

De gevechten braken afgelopen weekend uit toen het leger bezig was met een ontwapeningsactie in een plaatsje in Warrap. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de escalatie. Inmiddels zou het volgens het leger weer rustig zijn in de regio. De gewonde militairen zijn afgevoerd naar een ziekenhuis in de hoofdstad Juba.

De regering van Zuid-Soedan, die eerder dit jaar gevormd werd na jarenlang conflict, besloot vorige maand militairen naar de stad Tonj te sturen, ook in de regio Warrap. De eenheden moeten wapens afnemen van milities die verantwoordelijk zouden zijn voor geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen in de regio.