‘Wit-Russische oppositiekandidaat is in Litouwen’

Svetlana Tichanovskaja, de belangrijkste Wit-Russische oppositiekandidaat bij de presidentsverkiezingen van zondag, heeft vlak na de stembusgang het land verlaten. Terwijl in het land gewelddadige protesten uitbraken in reactie op de officiële uitslag van de verkiezingen, was het enkele uren niet duidelijk waar Tichanovskaja zich bevond. Dinsdag kwam ze aan in buurland Litouwen, maakte de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius bekend. „Svetlana Tichanovskaja is veilig”, schrijft hij op sociale media.

Minister Linkevicius maakte zich maandagavond zorgen om de oppositiekandidaat. „Probeerde Svetlana Tichanovskaja een aantal uur te bereiken. Haar verblijfplaats is zelfs bij haar personeel niet bekend. Bezorgd over haar veiligheid”, schreef de minister.

In Wit-Rusland wordt sinds zondagavond geprotesteerd in reactie op de eerste officiële verkiezingsuitslagen, die duiden op grote winst van de zittende president Aleksandr Loekasjenko. Volgens critici in binnen- en buitenland zijn er aanwijzingen dat er op grote schaal gefraudeerd is bij de stembusgang. Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in het Oost-Europese land. Bij de protesten kwamen tot nu toe zeker twee mensen om het leven, raakten honderden mensen gewond en werden enkele duizenden betogers opgepakt.

Zaterdag, een dag voor de Wit-Russische presidentsverkiezingen, werden twee naaste medewerkers van Tichanovskaja’s verkiezingscampagne opgepakt. Het was niet duidelijk waarvoor de medewerkers, beiden vrouwen, werden gearresteerd. De kandidate zou zelf haar huis zijn uitgevlucht vanwege „veiligheidsrisico’s”.

