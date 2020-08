VS willen export Hongkong aanmerken als ‘Made in China’

De Verenigde Staten willen goederen gemaakt in Hongkong vanaf 25 september het label ‘Made in China’ meegeven. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van de Amerikaanse overheid dat dinsdag is gepubliceerd. Dit label zou betekenen dat Hongkongse bedrijven onderworpen worden aan dezelfde handelstarieven die gelden voor exporteurs van het Chinese vasteland.

De aankondiging staat in het U.S. Federal Register, de Amerikaanse staatscourant waarin beleidswijzigingen en richtlijnen worden gemeld. Een definitieve regel is het daarmee nog niet, aangezien deze eerst door een federale instantie moeten worden goedgekeurd. De mogelijke stap is in lijn met het beleid van president Donald Trump, die zijn regering eind mei de opdracht gaf tot het intrekken van de speciale status die Hongkong geniet. Dat was een reactie op het invoeren van de omstreden veiligheidswet in Hongkong, die ondanks massaal protest is opgelegd vanuit Beijing.

Meer handelsbeperkingen zijn nadelig voor de economie van de Chinese speciale bestuurlijke regio. Toch valt te bezien hoe groot de impact zal zijn van het Amerikaanse besluit, aangezien het gros van de export van de Chinese regio naar de VS bestaat uit doorvoer van goederen uit andere landen. Slechts 1,2 procent van de goederen die vanuit Hongkong worden verzonden, werd vorig jaar in de stad zelf gemaakt, meldt persbureau Bloomberg.

De export van Hongkong naar de VS kwam vorig jaar uit op circa 39 miljard dollar. Volgens het Hongkongse dagblad South China Morning Post daalde deze export van januari tot mei dit jaar met 22,3 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat was voor een groot deel te wijten aan de uitbraak van het coronavirus.