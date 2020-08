Unilever blijft als de Kamer de ‘verhuiswet’ aanneemt

Is er nog een kans dat Unilever tóch niet volledig Brits wordt? Ja, die kans bestaat als een initiatiefwet van GroenLinks, die Unilever zou verplichten een heffing te betalen bij vertrek uit Nederland, wordt aangenomen. Dat heeft het levensmiddelenconcern maandag laten weten in een bericht aan aandeelhouders. Half juni kondigde het nu nog Brits-Nederlandse Unilever een hervorming van de bedrijfsstructuur aan waardoor het bedrijf voor eind dit jaar volledig Brits wordt. De geplande verhuizing naar Londen moest een eind maken aan de duale structuur van het concern.

Aandeelhouders mogen op 21 september op een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemmen over de verhuisplannen. Ter voorbereiding op die vergadering publiceerde Unilever maandag een aantal lijvige documenten. Daarin wordt ook ingezoomd op een mogelijke hobbel op de weg: het vorige maand gepresenteerde initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. De spoedwet regelt een ‘eindafrekening’ voor multinationals die hun hoofdkantoor van Nederland verhuizen naar landen waar geen dividendbelasting wordt geheven. Met het wetsvoorstel wordt beoogd te voorkomen dat Unilever en Shell (dat zinspeelt op een vertrek) Nederland verlaten.

Unilever becijferde dat de ‘vertrekpremie’ bij een eventuele invoering van de initiatiefwet van Snels 11 miljard euro bedraagt. En hoewel de wet volgens Unilever in zijn huidige vorm in strijd is met het Europees recht en bepaalde belastingverdragen, zou invoering betekenen dat Unilever afziet van de verhuizing. Het concern achter onder meer Andrélon, Axe, Calvé, Dove, en Glorix acht een eindafrekening van 11 miljard euro namelijk niet „in het belang van Unilever, de aandeelhouders en andere belanghebbenden”.

Dividendbelasting

Initiatiefnemer Snels liet via Twitter weten blij te zijn met de reactie van Unilever. „Nederland hoeft geen belastingparadijs te zijn om bedrijven hier te houden”, schrijft het Kamerlid. „Het kabinet probeerde Unilever te houden door grote bedrijven miljarden cadeau te doen door de afschaffing van de dividendbelasting, wij doen dat met goede wetten.”

Het kabinet-Rutte III beloofde in het regeerakkoord de dividendbelasting af te schaffen. Dat is een vurige wens van multinationals met een duale structuur zoals Shell en Unilever: hun aandeelhouders zien zich nu geconfronteerd met een dividendbelasting in het ene land (Nederland) terwijl het andere (Verenigd Koninkrijk) die niet heft. Na forse politieke en maatschappelijke ophef werd het afschaffen van de dividendbelasting geschrapt.

Unilever maakte daarop een drastische ommezwaai. Lag er in 2018 nog het plan om helemaal Nederlands te worden en het hoofdkantoor naar Rotterdam te verhuizen, in juni kondigde Unilever aan volledig Brits te worden. Afgelopen juli zette Shell-topman Ben van Beurden druk op de ketel. In een interview met het FD zei hij na te denken over verhuizing van het Shell-hoofdkantoor vanwege de Nederlandse dividendbelasting.

Kort daarop presenteerde Snels zijn initiatiefwetsvoorstel. Wanneer de Tweede Kamer zich daarover buigt en hoeveel draagvlak ervoor te vinden is, is nog onduidelijk.

