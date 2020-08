Oppositieleider Wit-Rusland zegt te zijn gevlucht voor haar kinderen

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft voor het eerst haar aanhangers direct toegesproken over haar „hele moeilijke beslissing” om naar Litouwen te vluchten. Dat zegt ze gedaan te hebben voor haar kinderen, die ze vanwege bedreigingen voor de presidentsverkiezingen al naar het buurland had gestuurd. „Wat nu gebeurt, is geen enkel mensenleven waard”, zegt Tichanovskaja geëmotioneerd in YouTube-filmpje dat dinsdag online is gekomen. „Kinderen zijn het belangrijkste in ons leven”.

Sinds zondag zijn de demonstraties in Wit-Rusland verder geëscaleerd en is zeker één dode gevallen. Volgens de officiële tellingen kreeg zittend president Aleksandr Loeksajsenko 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is er op grote schaal gefraudeerd. Tichanovskaja was de belangrijkste oppositiekandidaat en riep op tot protesten tegen het regime, maar zij bleek dinsdag het land ontvlucht te zijn.

De oppositiekandidaat uit in de video haar frustratie over die beslissing en hoopt dat anderen niet voor de keuze komen te staan die zij moest maken. „Ik dacht dat ik door deze campagne de kracht had gekregen om alles aan te kunnen”, zegt Tichanovskaja in de video, die verscheen op het YouTube-kanaal van haar man. „Maar kennelijk ben ik nog steeds de zwakke vrouw die ik was.” Daarbij zegt de oppositieleider dat ze de beslissing „volledig onafhankelijk” heeft genomen. Ook begrijpt Tichanovskaja dat veel mensen haar zullen „veroordelen en haten” omdat ze is gevlucht.

Dinsdag kwam ook een andere video online die vermoedelijk is opgenomen vlak voor haar vertrek uit Wit-Rusland. Daarin leest Tichanovskaja een script voor waarin ze actievoerders oproept om te stoppen met de demonstraties en de „overwinning” van Loekasjenko te accepteren. Het lijkt erop dat de oppositiekandidaat die boodschap onder dwang heeft voorgelezen toen ze maandag uren vast werd gehouden.

