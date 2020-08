Ophef over immigrantenportretten van George W. Bush

Over een nog te verschijnen boek met schilderkunst van hobbyschilder George W. Bush (1946), de oud-president van de Verenigde Staten, is controverse ontstaan. Het gaat om het boek Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants, dat volgend jaar maart verschijnt. Bush portretteerde daarvoor in olieverf 43 Amerikaanse immigranten. Hij wil met het boek wijzen op de positieve invloed die immigranten op de Amerikaanse samenleving hebben, schrijft hij in zijn voorwoord.

Portret van de Russische president Poetin door Bush.

Op sociale media is Bush direct hypocrisie verweten. Als president was hij in 2003 immers verantwoordelijk voor de oprichting van de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). De uitgebreide bevoegdheden van deze politiedienst van de federale overheid, stellen de critici, hebben het harde immigratiebeleid van Donald Trump mogelijk gemaakt.

Bush erkent in zijn voorwoord dat immigratie „een emotionele kwestie” kan zijn. Ook noemt hij immigratie „misschien wel de meest Amerikaanse kwestie”, een kwestie die het land juist zou moeten verenigen.

De oud-president begon kort na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2009 met portretschilderen. Zijn liefhebberij lekte in 2013 uit toen het e-mailaccount van zijn zus Dorothy Bush Koch werd gehackt en verschillende van zijn portretten online werden gepubliceerd. Sindsdien heeft Bush zijn portretten van regeringsleiders en veteranen in het openbaar tentoongesteld. Critici van naam hebben zijn werk soms zelfs welwillend besproken.

Bush exposeert zijn portretten van immigranten in het George W. Bush Presidential Center in Dallas. De opbrengst schenkt hij aan organisaties die immigranten helpen bij hun huisvesting in de VS.