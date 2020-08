OM: kroongetuige Nabil B. loog over telefoons

Kroongetuige Nabil B. heeft onder ede gelogen over telefoons die hij sinds zijn arrestatie in 2017 in zijn bezit heeft gehad. Dat concludeert het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een tussentijdse zitting. Het is duidelijk geworden dat B. in zijn cel over meerdere telefoons beschikte, terwijl hij zei dat hij er slechts één had.

Een iPhone van Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi, is in maart van dit jaar in beslag genomen bij de deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Die telefoon is door de voormalig advocaat van Nabil B. aan deken verstrekt. De anonieme advocaat vertelde in het AD hoe hij de telefoon in een envelop kreeg toegespeeld nadat hij de verdediging op zich had genomen. Dat gebeurde nadat advocaat Derk Wiersum van Nabil B. in september 2019 werd vermoord. De moord leidde ertoe dat ook de tweede advocaat van de kroongetuige de verdediging neerlegde. Eind 2019 nam de anonieme advocaat de verdediging van de kroongetuige op voorwaarde dat zijn identiteit beschermd zou worden.

Naar een plek gelokt

Dat kroongetuige Nabil B. in zijn cel de beschikking heeft gehad over meerdere telefoons ligt gevoelig. Mohammed Razzouki, een voormalige vriend van kroongetuige Nabil B., heeft verklaard dat hij na diens arrestatie via telefoons contact heeft gehouden. Volgens Razzouki heeft B. hem eind 2017 via dat telefonisch contact naar een plek gelokt waar hij is beschoten. Volgens Razzouki wilde de kroongetuige hem laten vermoorden.

lees ook: Het andere verhaal over kroongetuige Nabil B.

Nabil B. heeft dit verhaal altijd ontkend. Tijdens verhoren erkende Nabil B. dat hij via een telefoon in zijn cel contact heeft gehad met Razzouki. Uit die telefoon bleek niet dat er contact is geweest tussen de kroongetuige en Razzouki op de dag van de schietpartij. De stelling van Razzouki dat hij via meerdere telefoons contact heeft gehad met de kroongetuige, werd door Nabil B. ontkend. Hij stelde dat hij maar één telefoon tot zijn beschikking heeft gehad. Dat blijkt nu dus niet te kloppen.

Wat voor berichten er in de telefoon zitten is nog niet bekend. Er is bezwaar gemaakt tegen de inbeslagname van de telefoon. Zolang daar niet over is beslist, mag de inhoud van die telefoon niet aan het dossier worden toegevoegd. Nabil B. zal vanmiddag een verklaring afleggen over de telefoons.