OM is ook beul, vinden advocaten Marengozaak

Losgeslagen. Zo kwalificeert advocaat Christian Flokstra dinsdagmiddag rond twee uur de zaaksofficieren in de strafzaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Met onverholen woede stelt hij dat alles in de Marengozaak moet wijken voor het belang van het Openbaar Ministerie.

Dat was volgens Flokstra al zo toen begin 2018 de kroongetuigendeal met Nabil B. vroegtijdig werd geopenbaard, in strijd met de belangen van hem en zijn familie. Een week later werd zijn broer vermoord.

En dat is weer zo, vindt Flokstra, nu het OM op het allerlaatste moment een wel zeer brisant proces-verbaal aan het Marengodossier heeft toegevoegd. In dat stuk, waarin uitspraken van Nabil B. op hun betrouwbaarheid worden getoetst, wordt gesteld dat tijdens een groot strafrechtelijk onderzoek in 2015 zeer gevoelige informatie terecht is gekomen bij Ridouan Taghi, die wilde voorkomen dat hijzelf bij dit onderzoek in beeld zou komen als verdachte.

Die informatie moet, zo wordt in het stuk geconcludeerd, voor een deel afkomstig zijn geweest van advocaten die de verdachten in dat onderzoek hebben bijgestaan. Een aantal van die advocaten is ook betrokken bij de verdediging van verdachten in de Marengozaak. Flokstra is een van hen. Ook worden de namen van twee kantoorgenoten genoemd: Leon van Kleef en Nico Meijering.

Yassine Bouchikhi, een andere advocaat die in het nieuwe dossierstuk wordt genoemd, vroeg de rechtbank dinsdag vergeefs in te grijpen toen een van de drie officieren van justitie begon met het voordragen van het deel van het betoog waarin werd uiteengezet waarom een deel van de aan Taghi gelekte informatie wel van de betrokken advocaten afkomstig moet zijn.

Volgens advocaat Flokstra stellen de zaaksofficieren zich op als aanklager, rechter en beul tegelijk. In hun belang moet alles wijken en worden „advocaten voor de bus gegooid zonder dat zij zich kunnen verdedigen”. Volgens hem is er sprake van „boze opzet” waarbij „lastige mensen in toga doelbewust” beschadigd worden.

De drie officieren van justitie, wiens namen op verzoek van het OM niet worden genoemd vanwege veiligheidsrisico’s, hoorden het betoog ogenschijnlijk stoïcijns aan. Ook toen Flokstra begon over de stroom dreigberichten die hij en zijn collega’s sinds dit weekend hebben ontvangen.

Bij elkaar ‘gescharreld’

Volgens Flokstra was dit allemaal te voorkomen geweest. Het OM kan naar de deken van de orde van advocaten stappen „als er hard en ondubbelzinnig feitenmateriaal is waaruit blijkt dat ik of mijn kantoorgenoten” de regels hebben geschonden. Maar een dergelijke klacht is niet ingediend, stelde Flokstra vast. In plaats daarvan zijn allerlei bevindingen bij elkaar „gescharreld”, zonder nader onderzoek of wederhoor, stelt Flokstra. „Het is kwaadaardig en malicieus: een volkstribunaal waarbij we ons niet kunnen verdedigen.” Volgens zijn collega Nico Meijering heeft „het OM de oorlog verklaard aan de verdediging”.

Ze vroegen de rechtbank tijd. Tijd voor overleg met hun cliënten en de deken en ruimte voor het formuleren van onderzoekswensen over de gang van zaken rond de beschuldigingen aan hun adres. Zo willen ze onder andere weten of de leiding van het OM op de hoogte was van de handelswijze van de officieren in de Marengozaak. Het OM en de rechtbank zullen hierop later deze week reageren.