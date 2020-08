NRC-correspondent Emilie van Outeren gewond geraakt bij protesten Minsk

NRC-correspondent Emilie van Outeren is gewond geraakt tijdens verslaggeving in Minsk. Na het sluiten van de stembussen zondagavond sprak zij in de marge van de demonstraties met betogers. Toen ordetroepen op de demonstranten begonnen te schieten brak er paniek uit, waarbij Van Outeren door een nog onbekend projectiel in haar bovenbeen werd getroffen.

Ze is vandaag voor verdere behandeling aangekomen in Nederland. Naar omstandigheden maakt ze het redelijk, ze is goed aanspreekbaar. Hoe lang ze in het ziekenhuis zal moeten blijven, is nog niet bekend.

Van Outeren (40) begon bij NRC in 2007 en is sinds anderhalf jaar correspondent in Oost-Europa, met standplaats Warschau. Eerder werkte ze lang op de politieke redactie, waar ze de dagelijkse nieuwsbrief De Haagse Stemming opzette. Ook deed ze geregeld verslag in het buitenland, onder andere in de Verenigde Staten, Oekraïne en Afghanistan.

In Wit-Rusland wordt gedemonstreerd sinds een exitpoll zondagavond uitwees dat zittend president Loekasjenko met grote meerderheid de verkiezingen heeft gewonnen. De oppositie zegt dat er gefraudeerd is en wil dat Loekasjenko vertrekt na 26 jaar aan de macht te zijn geweest. De autoriteiten reageren met grof geweld op de betogingen: tot nu toe vielen twee doden en honderden gewonden. Duizenden betogers zijn opgepakt. Vanochtend werd bekend dat oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is vertrokken naar Litouwen.