Minder zombies, meer actie in opvolger ‘Train to Busan’

Vier jaar geleden was Train to Busan een grote hit in Zuid-Korea, maar ook elders in de wereld deed de maatschappijkritische zombiefilm het goed. Vervolgfilm Peninsula werd onlangs geselecteerd voor het afgelaste filmfestival van Cannes. In vergelijking met Train to Busan is het zombiegehalte afgenomen en heeft maatschappijkritiek plaatsgemaakt voor nog meer actie. Peninsula ging vorige maand in Zuid-Korea in première en deed het ondanks de coronacrisis goed in de bioscoop. In Nederland is Peninsula de eerste film sinds het begin van de pandemie die (ook) in IMAX-theaters draait.

De proloog van Peninsula vat nog even samen wat er in Train to Busan gebeurde: een onbekend virus verandert mensen in zombies die dood en verderf zaaien door anderen te besmetten. Soldaat Jung-seok weet net op tijd te ontsnappen en vlucht naar Hongkong.

Vier jaar later is hij daar een tweederangsburger die samen met zijn zwager een lucratieve klus aanneemt. Met wat andere misfits keren ze terug naar het Koreaanse schiereiland (peninsula) om in de postapocalyptische havenstad Incheon een gestrande vrachtwagen met 20 miljoen dollar aan boord veilig te stellen. Zombies hebben Korea overgenomen, maar als het licht wordt verdwijnen ze. Ze reageren op geluiden en alles wat licht geeft, wat in de plot een belangrijke rol vervult. Maar overdag is het niet veilig. Een rebelse groep, unit 631, controleert dan Incheon.

Jung-seok belandt bij een weduwe en haar twee dochtertjes die zeer bedreven zijn in het per auto ontlopen van zombies. Het levert een van de beste scènes op: een opwindende achtervolging die aan de Mad Max-films herinnerent, met een cruciale rol voor een radiografisch bestuurbaar autootje dat herrie maakt en licht geeft. Het zijn dit soort inventieve scènes die Peninsula bijzonder maken.

Horror Peninsula Regie: Yeon Sang-ho. Met: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun. In: 47 bioscopen ●●●●●

