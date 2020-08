‘De oorlog is begonnen’ klinkt het onder drillrap-fans, na fatale steekpartij in Scheveningen

Terwijl Scheveningen maandag een van de drukste stranddagen van het jaar beleeft, klinken aan het eind van de dag angstige kreten en een scherp gegil vanaf de pier. Op de houten vlonders stuiven mensen uit elkaar. Bij een stroopwafelkraam blijft een man in een rood shirt liggen. De 19-jarige jongeman uit Rotterdam is door messteken om het leven gebracht. Bekenden noemen hem ‘Chuchu’.

De politie kan nog niets bekendmaken over zijn identiteit of over de toedracht van de steekpartij, maar onder fans van zogenaamde ‘drillrap’ is er geen twijfel over dat het incident verband houdt met een ruzie tussen twee rapgroepen: Blacka 24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam.

„De oorlog is begonnen”, klinkt het in de reacties op Instagram en Snapchat, waar fans van de rapgroepen het conflict bespreken. De 19-jarige jongeman zou uit het netwerk van de drillgroep uit Rotterdam komen, die in Scheveningen de confrontatie met de Amsterdamse groep aanging.

Kort na de steekpartij werden twee mannen aangehouden. De Haagse burgemeester Van Zanen is vanwege de situatie voortijdig teruggekeerd van vakantie.

Rivaliserende drillgroepen

Harde woorden horen bij ‘drill’: een muziekstroming die is overgewaaid uit Chicago en sinds een paar jaar ook in Nederland aan populariteit wint. In straattaal rappen ze over het leven in hun wijk en uiten ze bedreigingen naar rivaliserende drillgroepen uit andere buurten en steden. De nadruk ligt vaak op messen en vuurwapens.

Zo gaat het ook in de vete tussen Blacka 24 en 73 De Pijp (de cijfers verwijzen naar postcodes van de wijk waaruit de groepen komen). Op sociale media zijn de rappers elkaar al maandenlang aan het uitdagen. Ze roepen elkaar op te komen vechten, dreigen elkaar neer te steken of neer te schieten. Afgelopen zondag loopt het ook al uit de hand in Scheveningen als de Rotterdamse groep een man in elkaar slaat die zou behoren tot de Amsterdamse groep. De twee groepen zouden hierop naar verluidt opnieuw in Scheveningen hebben afgesproken, wat eindigt in de steekpartij.

Bivakmutsen

Op het Prinsenplein in Rotterdam-Zuid, de vaste hangplek van de rapgroep Blacka 24, zijn weinigen verrast door het steekincident. Vorig jaar belden bewoners er nog de politie omdat jongeren in bivakmutsen op het plein stonden te zwaaien met vuurwapens en kapmessen. Het bleek te gaan om een opname van een videoclip. Een winkelier vertelt dat er tijden waren dat de politie bijna dagelijks tegen de groep moest optreden. „Ze stelen en hangen luidruchtig rond voor de ingang van je winkel, zodat er geen klant meer naar binnen durft”.

„We hebben zó veel gelazer met ze gehad”, vertelt een andere winkelier. „Als je ze vraagt of ze ergens anders willen gaan staan, schelden ze je uit. Eén keer werd er gezegd: we schieten je dood. Sindsdien stap ik er niet meer op af. Veel te gevaarlijk.”

Lees ook: ‘Drill’ rap lijkt daad bij het woord te voegen

„Het klinkt misschien vreemd”, zegt Dijara (12), die met Jensley (13) en Revelino (11) een ijsje eet op het plein, „maar ik schrik er niet van. Er wordt hier wel vaker iemand neergestoken.” Een maand geleden nog werd een 14-jarige buurtgenoot neergestoken door een 13-jarige.

Dijara vertelt dat ze graag luistert naar de muziek van Blacka 24 en zijn vrienden. Jensley en Revelino knikken. „Ja, goeie muziek.” De drie weten dat de rappers uit hun buurt een contract hebben getekend bij TopNotch, het grootste hiphoplabel van Nederland, en een nummer één-hit hebben gescoord. „Ze hebben het gemaakt.” De muziekstijl drill omschrijven ze als „rappen over geweld en vrouwen”. Die teksten over geweld zijn weliswaar „niet goed”, maar moeten met een korreltje zout worden genomen. „Het is gewoon uitdagen”, zegt Dijara. „Dan komt die groep naar deze buurt, en gaan zij als wraak in hun buurt op straat pissen. Zo gaat het steeds verder.” Maar leidt dat uitdagen en dreigen dan niet tot écht geweld? Dijara haalt haar schouders op. „Voor drill opkwam liepen mensen ook al met messen rond. Dat komt niet dóór drill.”

Het is niet de eerste keer dat een moord(poging) wordt gelinkt aan de muziekstroming. Vorig jaar vonden kort na elkaar drie steekpartijen plaats in Rotterdam-Zuid, die verband zouden houden met rivaliserende, drillrappende jeugdbendes. In Amsterdam werd vorig jaar de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam gedood met een kapmes, de verdachten behoorden tot een rivaliserende groep. In de strafzaak over die dodelijke steekpartij is woensdag een zitting in de rechtbank.

Toename incidenten

Het aantal messteekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, lijkt de afgelopen jaren toe te nemen. Hoewel concrete cijfers volgens de politie lastig te herleiden zijn uit het politieregistratiesysteem, bracht de politie-eenheid Rotterdam afgelopen maart wél cijfers naar buiten: in 2019 waren daar 36 steekincidenten onder minderjarigen, een jaar eerder waren dat er 19. De Amsterdamse politie meldde dat het aantal minderjarige verdachten bij wapenincidenten de afgelopen drie jaar met 50 procent is gestegen. In 2017 waren nog 208 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar betrokken bij een wapenincident, vorig jaar ging het om 320 gevallen.

Lees ook: Rotterdam laat verband drillrap en steekpartijen onderzoeken

De Erasmus Universiteit is in opdracht van de gemeente Rotterdam een onderzoek naar het messengeweld in de stad begonnen. De criminologen die het onderzoek leiden, vragen zich vooral af of er een causaal verband is tussen sociale media, drillrap en steekincidenten.

Op Instagram en Snapchat regent het inmiddels bedreigingen aan het adres van de Amsterdamse en Rotterdamse rappers. Op het Instagram-account Hardest blocks wordt aan de achterban gevraagd: ‘Denken jullie dat Blacka met getback komt?’ Ja, lijkt het antwoord van velen: de Rotterdammers zinnen op wraak. Eén dag na een fatale steekpartij speculeren ze in het drillmilieu al over de volgende.