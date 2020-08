Lesbisch oorlogsdrama ‘Summerland’ is iets te braafjes

Summerland baadt bijna geheel in het zachte kustlicht van Dover. Het geeft de film iets lieflijks, wat past bij de manier waarop het drama met zware thema’s omgaat.

De film speelt grotendeels tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al lijkt de sociaal onaangepaste schrijfster en kinderhater Alice (Arterton) daar niet zo mee bezig in haar huis op de kliffen. Ze doet onderzoek naar mythologie, tot haar gevraagd wordt te zorgen voor het uit Londen gevluchte jongetje Frank. Ondanks Alice’ huiver groeien de twee naar elkaar toe.

Summerland is ambitieus. Behalve over oorlog gaat het over lesbische relaties in de jaren twintig: Alice en haar grote liefde Vera gingen toen uit elkaar, zo blijkt uit flashbacks. Er worden nadrukkelijk geen stereotiepe vrouwelijke karakters neergezet, zelfs Franks vriendinnetje is een feministe in de dop. En de makers hebben diverse casting serieus genomen en consequent doorgevoerd. Het probleem is dat over alles zo goed lijkt nagedacht, dat het wel heel netjes en braaf in elkaar past. Summerland ervaar je daardoor eerder als een degelijke jeugdfilm dan als historisch drama.

Drama Summerland Regie: Jessica Swale. Met: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw. In: 40 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven