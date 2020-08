Lancering webwinkel voor kunst van verzamelaars

Met onder meer vijftig voorwerpen uit de privéverzameling van jonkheer Jan Six, de beheerder van de door het rijk gesubsidieerde Collectie Six in Amsterdam, wordt begin september de webwinkel collectioneurs.nl gelanceerd. Particulieren kunnen op het platform bezittingen te koop aanbieden.

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), ets in rood passe partout en gouden lijst. Prijs € 1.915 Olga Permiakova

De winkel is een initiatief van museumdepotshop.nl, de webwinkel voor overbodige kunst- en gebruiksvoorwerpen van Nederlandse musea. Via de vorig jaar geopende winkel verkopen inmiddels zo’n dertig musea depotstukken. Dit jaar bedraagt de opbrengst naar verwachting zo’n 3,5 ton.

Louis XVI kandelaar. Prijs € 1.750 Olga Permiakova

Arjen Pels Rijcken, samen met Jeroen Harinck oprichter en directeur, besloot tot de nieuwe site omdat particuliere verzamelaars herhaaldelijk vroegen of zij bezittingen mogen aanbieden in de museumshop. „Daar kunnen we vanzelfsprekend niet aan beginnen”, zegt de directeur. Maar voor een nieuw platform is volgens hem wel plek.

Gemak en vaste opbrengst

De nieuwe winkel zal allerhande kunst, antiek en design aanbieden tegen vaste prijzen. Zijn bedrijf gaat niet te kieskeurig doen, zegt Pels Rijcken. „Al zullen we niet zo snel ‘ja’ zeggen tegen postzegels en sigarenbandjes.” Met gemak en een vaste opbrengst hoopt hij verzamelaars te verleiden tot het inbrengen van spullen. „De gunfactor speelt ook een rol. Veel klanten van de museumdepotshop hebben zich gemeld.”

Stilleven met berkemeijer en fluitglas met kastanjes en fruit in een stenen nis, toegeschreven aan David Cornelisz de Heem (1663-1701). Olieverf op doek, 63 x 51cm. Prijs € 14.250 Olga Permiakova

Onder de eerste vijfhonderd voorwerpen die begin september worden aangeboden, zitten vijftig stuks antiek en kunst die door Jan Six zijn ingebracht. Het gaat om voorwerpen die soms al generaties lang familiebezit zijn. Six is de beheerder van de Collectie Six in zijn woonhuis aan de Amstel in Amsterdam. Voor het beheer van de kunstcollectie en het onderhoud van het pand ontving hij sinds 2006 zeker 8 miljoen euro subsidie. Als tegenprestatie is de collectie op afspraak te bezichtigen.

De prijzen van de Six-stukken variëren van 950 euro voor een negentiende-eeuws bureau tot 14.250 euro voor een zeventiende-eeuws fruitstilleven. Voor Six is deze eerste verkoop een test, zegt Pels Rijcken. Als het goed gaat, brengt de jonkheer meer voorwerpen in.

Dipje

Door corona had de museumdepotshop last van een dipje, zegt Pels Rijcken. Musea waren even druk met andere zaken en het aanbod van te verkopen objecten droogde op. Ook het feit dat het Rijksmuseum Amsterdam er in juni voor koos een grote collectie overbodige sabels en lansen te laten veilen bij het Venduehuis in Den Haag, was een tegenvaller.

Maar inmiddels lijkt het erop dat corona de museumdepotshop gaat helpen. Diverse musea hebben de deuren definitief gesloten en andere staan op omvallen. Pels Rijcken zegt in gesprek te zijn met twee musea die hun collectie bij zijn bedrijf willen opslaan.

De circa 420 Nederlandse musea bezitten gezamenlijk 45 miljoen objecten. Tien procent daarvan, 4,5 miljoen objecten, rekenen de musea niet meer tot hun kerncollecties. Musea die ingeschreven staan in het museumregister moeten bij afstoting voorwerpen eerst aan andere musea aanbieden. Particuliere musea kunnen collectiestukken direct bij de museumdepotshop verkopen.