Imelda Marcos: een angstaanjagende draken-oma

Een goed verhaal, Imelda Marcos (81). It-girl palmt militair Ferdinand Marcos in, die de macht grijpt. Maar deze Evita en Juan Peron blijven dertig jaar aan de macht en plunderen de Filippijnen. Stuit dat op weerstand dan sluiten ze duizenden opponenten op of laten ze verdwijnen.

Tot 1986, als de verbannen senator Aquino bij zijn terugkeer wordt doodgeschoten. De VS dumpen het koppel, in het presidentieel paleis treffen betogers 3.000 paar damesschoenen.

Einde verhaal? Welnee. Met miljarden dollars weggestopt is er altijd kans op een comeback. Zeker in de ‘vergevingsgezinde’ Filippijnen. Anno 2020 zit de door de Marcos-dynastie gesponsorde president Duterte ferm in het zadel en zint de Aquino-dynastie op revanche. Maar Imelda’s victorie zal pas compleet zijn als haar charismaloze zoon Bongbong de sterke man wordt.

The Kingmaker biedt een deprimerend inzicht in de band tussen populisme en kleptocratie. Meer iets voor televisie, denk je eerst – ware het niet dat Imelda Marcos een diva van grote allure is. Je raakt niet uitgekeken op deze pafferige draken-oma. Is ze een valse intrigante of is haar huilerige zelfmedelijden oprecht? Gelooft ze dat ze een filantroop is als ze bankbiljetten uitstrooit over de sloppenjeugd? Marie Antoinette, denk je dan, gepamperd, verwend, afgeschermd. Maar dan zie je weer hoe gewiekst ze via sociale media haar land ‘heropvoedt’. „Perceptie is echt, realiteit is dat niet”, peinst Marcos hardop. Fascinerend. En alarmerend.

Documentaire The Kingmaker: Imelda Marcos Regie: Lauren Greenfield. In: 45 bioscopen ●●●●●

