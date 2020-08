Schrijver Maarten Biesheuvel was een oud-leerling van mijn middelbare school in Schiedam. Voor een lustrumviering van de schoolvereniging had hij een toneelstuk geschreven. Hij had zichzelf niet veel tekst gegeven, maar wel een belangrijke rol. Gedurende vrijwel het hele stuk lag hij midden op het toneel in een lijkkist.

